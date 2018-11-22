新智能趨勢正夯 富邦投信明年募集AI多重資產型基金

世界改變的速度越來越快，智能創新應用在生活中已無所不在，無論食衣住行育樂，智能趨勢都已悄然走進你我的生活，儼然成為最新、最夯的投資潮流。富邦投信向證期局申報募集的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，日前已申報生效，是全台第一檔AI概念的多重資產型基金，預計將於明年初展開募集。
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)擬任經理人郭德齊表示，這一兩年來，以AI為主要投資訴求的股票型基金已陸續發行多檔，富邦投信將發行的這檔AI智能基金，除了鎖定市場投資趨勢熱潮外，期望善用多重配置的投資理念，包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，以創造兼顧收益與風險的最適投資組合，除了專注布局全球AI智能相關產業鏈的同時，在風險來臨時，也能透過股債等各類資產比例調整，尤其目前全球金融市場仍面臨諸多波動因子，藉由多重配置達到降低波動度的效果。
郭德齊指出，所謂AI(Artificial Intelligence)就是人工智慧，其三大要素為大量資料、運算、演算法。根據知名國際研究暨顧問機構Gartner於2018年4月提出的報告顯示，2018年全球由AI技術創造出來的商業價值，預估將達到近1.2兆美元，相比2017年成長70%，而到了2022年，由AI驅動的業務預計將會高達約3.9兆美元，相比2017年將成長5.7倍，AI發展之迅速，可說是一日千里，帶來的商機更是無窮。
郭德齊進一步指出，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)在股票投資部分，由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問，該公司隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，之所以選擇其作為顧問夥伴，就是因為該公司旗下的資產管理團隊長期投入AI領域投資與研究，專攻發展全球各類型股票的主動投資策略，包含Fintech(金融科技)及IOT(物聯網)領域，擁有專業的主題式基金研究團隊，未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出符合AI 智能新趨勢投資主題股票，期望為投資人打造收益與風險兼顧的最佳投資組合。