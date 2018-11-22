新智能趨勢正夯 富邦投信明年募集AI多重資產型基金

世界改變的速度越來越快，智能創新應用在生活中已無所不在， 無論食衣住行育樂，智能趨勢都已悄然走進你我的生活， 儼然成為最新、最夯的投資潮流。富邦投信向證期局申報募集的富邦 AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)，日前已申報生效，是全台第一檔AI概念的多重 資產型基金，預計將於明年初展開募集。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)擬任經理人郭德齊表示，這一兩年來，以AI 為主要投資訴求的股票型基金已陸續發行多檔， 富邦投信將發行的這檔AI智能基金， 除了鎖定市場投資趨勢熱潮外，期望善用多重配置的投資理念， 包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略， 以創造兼顧收益與風險的最適投資組合，除了專注布局全球AI智能 相關產業鏈的同時，在風險來臨時， 也能透過股債等各類資產比例調整， 尤其目前全球金融市場仍面臨諸多波動因子， 藉由多重配置達到降低波動度的效果。

郭德齊指出，所謂AI(Artificial Intelligence)就是人工智慧， 其三大要素為大量資料、運算、演算法。 根據知名國際研究暨顧問機構Gartner於2018年4月提出 的報告顯示，2018年全球由AI技術創造出來的商業價值， 預估將達到近1.2兆美元，相比2017年成長70%，而到了2 022年，由AI驅動的業務預計將會高達約3.9兆美元，相比2 017年將成長5.7倍，AI發展之迅速，可說是一日千里， 帶來的商機更是無窮。

郭德齊進一步指出，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券)在股票投資部分， 由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問， 該公司隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，之所以選擇其作為顧問夥伴， 就是因為該公司旗下的資產管理團隊長期投入AI領域投資與研究， 專攻發展全球各類型股票的主動投資策略，包含Fintech(金 融科技)及IOT(物聯網)領域， 擁有專業的主題式基金研究團隊， 未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出符合AI 智能新趨勢投資主題股票， 期望為投資人打造收益與風險兼顧的最佳投資組合。



