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加速搶救平埔族群語言　原民會核定復振11團體

平埔族語言比原住民族語言面臨更嚴重的流失危機

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/11/22 16:12
2015年來自11個平埔族群的民眾在台南舉行「全國平埔族群正名高峰會」，呼籲政府承認平埔族的原住民族地位（照片來源：中央社）

2015年來自11個平埔族群的民眾在台南舉行「全國平埔族群正名高峰會」，呼籲政府承認平埔族的原住民族地位（照片來源：中央社）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）平埔族群因語言流失嚴重，原住民族委員會辦理「平埔族群語言復振計畫」，今年核定11個平埔族群團體，較去年增加三個，盼透過公私部門協力，加速搶救平埔族群語言。

目前10種平埔族群語言都已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為滅絕（Extinct）等級，為啟發平埔族群族人對於自身族語保存的意識，並能自發性地規劃及落實各項族語復振措施，原民會透過平埔族群語言復振計畫，鼓勵各族群依自身特性制定族語復振策略並投入執行工作，也和國小合作開設平埔族語課程，協助平埔族群回復聚落傳統記憶語言。

根據原民會新聞稿，今年度平埔族群語言復振計畫核定有南投縣、花蓮縣、苗栗縣及臺南市等四縣市共11個平埔族群團體執行，包括噶哈巫（Kaxabu）族一團體、道卡斯（Taokas）族一團體、巴宰（Pazeh）族二團體，以及西拉雅（Siraya）族七團體等，較去年增加三個團體。

復振計畫的執行項目包含師資培訓、教材編輯、生活會話班、教會學習班等。計劃除了培育平埔族語師資，也依據各族群語言文化的屬性等條件，補助編輯教材，讓學習者能輕鬆自然地學習族語，並熟悉族語書寫符號系統。

此外，為提高族語使用的機會與場域，原民會也補助常態性聚會，讓族人於聚會時使用族語相互問候、交談或進行議題討論。各場域包括教會、國民中小學等，或是辦理生活營的活動，增加學習者族語使用與傳承的機會。

《原住民身分法》在9月間於行政院院會通過，增訂平埔原住民為原住民身分別，確立法律保障平埔族群取得原住民身分。

然而，平埔族群因語言流失嚴重，原民會判透過平埔族群語言復振計畫及相關復振措施，加速腳步搶救平埔族群語言，努力保存與傳承平埔族群語言。
原住民身分法
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平埔族語言

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