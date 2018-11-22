慶生會撒麵粉引塵爆 香港12名學生燒燙傷

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港九龍塘浸會大學宿舍發生火警，起因疑是學生於慶生會上灑麵粉引起粉塵爆炸，造成12人送醫，傷勢集中在手腳及面部，詳細情況警方和消防單位正進行調查。

綜合港媒報導，今（22）日凌晨1時左右，浸會大學宿舍偉侖樓南座發生火警，消防單位接獲報案後派出多輛消防車和救護車到場救援，並列作二級火警。

據悉，意外當時有20多位學生在12樓多用途活動室內為4至5名11月壽星慶生，眾人圍繞蛋糕唱生日歌，期間有學生互撒麵粉玩鬧，疑似蠟燭火舌燒到麵粉，瞬間引燃塵爆意外，部分學生因走避不及而燒傷。

此次意外造成4男8女燒、燙傷，年齡介於18歲到23歲，傷勢集中於手腳和面部，其中2人二級燒傷，10人一級燒傷，分別送往伊利沙伯醫院及廣華醫院。

學生表示，每個月都會舉辦慶生會，過去也曾撒麵粉，但都沒發生意外，這次疑似是因蠟燭未熄滅惹禍，確切原因警方及消防正在調查中。

引述香港01報導，消防人員指出，假如遇到塵爆而身上起火時，首先要確定地上沒有粉塵，然後採取「停、躺、滾」的動作，即停止跑動，因跑步會有風勢助燃；同時雙手護著面部躺在地上，再於地上左右滾動身體，希望可壓滅火勢。由於火勢太大，溫度太高，故不建議胡亂潑水。因潑水不僅無法撲滅火勢，還會讓水汽化，增加傷害。