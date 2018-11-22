〈時評〉票投姚文智 教訓民進黨高層

向來跟基層民眾緊緊擁抱、也重視接納基層黨員心聲的民進黨，再次執政後，卻出現雲端治國症候群，不但跟本土基層民眾心態、理念上愈離愈遠，對其黨內基層黨員的心聲更是一副不理不睬模樣。

1124的選舉已到最後關鍵時刻，做為總統的蔡英文，民眾滿意度長期低檔徘徊；做為黨主席的蔡英文，讓傳統票倉選得風聲鶴唳、危機四伏而束手無策，當然讓人搖頭嘆息。而最要命、最不可原諒也是此次選舉最大的笑話是，民進黨在首都台北雖然有自己提名的市長候選人，卻似乎徹頭徹尾只在裝模作樣、扭扭捏捏打一場「不求勝選」的選戰！

其實，政黨政治走到完全執政的民進黨，一開始還在猶豫首都台北要不要自推市長候選人，早就透出濃濃的耐人尋味，看得傳統支持者滿頭霧水了；好不容易黨候選人千呼萬喚始出來了，卻儼然爹不親、娘不愛的棄嬰，整個選戰好似只是黨提名候選人姚文智一個人的事，劇情一步步，仿如2014游錫堃被放牛吃草、單打獨鬥的新北市之役四年後在台北市重新上演！

五月卅日把姚文智推舉為台北市長候選人的，是台北市民，不是民進黨高層；現在，態勢很明顯，1124可以把姚文智送進台北市府的，也只能靠台北市民而非靠民進黨高層！吾人深信：台北市的本土派、台灣派選民，只要拿出向假民調狠狠打臉、向無良善變政治騙子果斷說不的雄心壯志，當年游錫堃由選前（民調）的極度不被看好，到選舉結果讓人扼腕的以2萬5000票（1.28％）之差落敗的歷史，就可以避免在姚文智身上重演！

台北市的本土派、台灣派選民，還在遲疑手中的一票要何去何從嗎？想一想：票投中國央視一再吹捧（也就是習近平欽點）的柯文哲，無異就是投「讓台北香港化」一票！票投姚文智，就是投「讓台北是台北人的台北而非中國人的台北」、向「兩岸一家親」說不一票，就是投當頭棒喝背叛基層民意的民進黨高層一票！明乎此，徬徨不再，放心抉擇吧！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）