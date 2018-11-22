〈時評〉2018台灣選舉‧韓流效應‧網路假消息 - 台灣民主自由價值的煉金石

台灣第二次九合一選舉於今(2018)年11月24日舉行，這是繼2014年後另一場大規模的地方選舉。其中包括：六個直轄市長、直轄市議員、里長、山地原住民區長、原住民區民代表，以及三個省轄市與13個縣的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等九項地方選舉。

這次首次同步還有10項公投案，其中備受關注的同性婚姻平權議題就佔5案。而這項議題也將決定台灣是否能成為亞洲同性婚姻與平權的第一步。另一個受矚目的公投案，就是「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運」一案。而這次公投案也將為我國的民主自由，再向前邁進一步。

今年的九合一選舉競爭激烈，尤其是在六都直轄市長的部分。媒體從一開始報導台北市與新北市候選人，到了最後「特別關注」高雄市長選舉。甚至集中操作在某一候選人身上，讓高雄市長選舉吹起一股韓流效應；甚至有外溢現象一說。

其實造成這種效應現象，除了來自主事者有被戲稱導演、表演的能力外，尚有國民黨剛好缺乏帶頭者以及中央執政兩年提出多項改革，包括國民年金、一例一休、國民黨黨產爭議、轉型正義等。另外，從網路的競選相關消息發布及其下方的各種網友回應內容來看，發現有許多暗面的有料或無料的五毛黨人在推波助瀾這股韓流效應。

為何一個地方選舉會有如此大的效應呢?據國安人士指出，俄羅斯網路水軍「巨魔工廠」曾成功影響2016年美國總統大選。而我們的鄰居呢?中國也有自己的「巨魔工廠」，也就是我們所知的「網軍」。其任務就是對台灣社會各種議題與現象進行資訊的蒐集、精準剖析後再出手操弄。藉由這些資訊的彙整，運用「爭議訊息」對台進行「心理戰」、「輿論戰」與「網路戰」。

台灣國安系統曾發現，中國對台散布假消息有固定操作模式可循，包括鎖定兩岸關係、軍事國防、蔡英文政府政策推行等議題。而這此操弄管道則是透過中國媒體「環球時報」、「今日海峽」、「台海網」等進行發動。其報導內容再經由中國或台灣內部網軍、五毛黨剪輯製作成影音，透過普羅大眾愛用的社群媒體，如PTT(批踢踢實業坊)、FACEBOOK(臉書)、微博(WEIBO)、推特(TWITTER)、LINE、YouTube視頻等轉傳擴散。其影音製作操控手法，令人真假難辨。俗話說，「謊言講了一百遍會成為真話」，只要長期觀看這些視頻，就能達到洗腦的效果。台灣年輕網友由於生活圈子較為封閉恐無法分辨事實的真相。

集權國家是反民主與言論自由的，然而有心人士卻善於利用「言論自由」化身攻擊民主政治制度的利器。這就是「利用民主社會多元的特性，來消滅民主。」

中國利用台灣的自由民主開放體制「放毒」，以「制度與成本的不對稱性」散布假消息，藉此擾亂人心。另外，在部分台灣媒體、政黨、網紅名人、政論名嘴等，聯手操弄下擴大效應，遂其陰謀。

中共政權對台灣的網路攻擊，目標是仿效俄羅斯，在背後透過網路干預政情；美國資安公司的報告、台灣國安單位的證實，中共已有自己的網路「巨魔工廠」。這個專門培養有關人員的單位在PTT、FACEBOOK、微博、推特、LINE、YouTube視頻等社群媒體，展開對台「認知空間作戰」的攻擊。並於2018台灣選舉期間大量練兵，以期於2020年扶植親中政權的目標。屆時，各大媒體網的攻擊火力將比地方選舉還要更加殘酷猛烈。

總之，中國似乎摸透這些運作方式，鋪天蓋地來影響台灣不關心政治的年輕人，以及中間選民的政治意向。

美國在台協會（AIT）主席莫健日前接受TVBS訪問時談及本次2018台灣選舉時說：「很顯然在台灣有外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息，這是危險的。」

國安局亦發現中共影響台灣選舉的樣態非常多元。在金錢方面，主要有落地招待、直接金援和間接透過台商三大類，也就是從資金影響台灣賭盤、金錢落地招待宗教團體、樁腳、村里長、漁會、農會、寒暑假招待台灣教師學生等到中國，以及金援候選人、原住民贈禮等。

今年中共軍事網路媒體曾發布台灣要賣太平島給美國的假新聞，讓外交部首度以簡體字發布新聞稿駁斥。今年九月，燕子颱風重創日本關西機場，散布中國派車營救受困中國旅客，這則假消息卻導致台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生。此外，還有匿稱「李榮貴」疑似來自新加坡的網路帳號，於個人臉書及粉絲團，張貼不實毀謗的圖文，詆毀民進黨高雄市長候選人陳其邁等。

面對這些假消息的流竄，雖然痛心亦無奈，然而打氣的舉動仍然不少。美國副總統彭斯在剛結束的APEC高峰會議期間，曾會見台灣代表張忠謀(Morris Chang)，並對外釋放訊息。對映彭斯日前在美國公開表示，「台灣民主道路是正確的選擇。」無意是給台灣正面的鼓舞。

雖然，我們每日得面對媒體及網路的這些種種負面消息的侵擾。然而在憂心之下卻想起一首首【母親ㄟ名叫台灣】、【伊是咱的寶貝】、【島嶼天光】的歌曲。。

在YouTube【母親ㄟ名叫台灣】視頻音樂下方，有一位Mimi Yang 留言，很值得閱讀，在此分享：「我小學時唸社會課本，一直感到很困惑。有一天終於鼓起勇氣去問老師說：『老師，我們到底是中華民國還是台灣？』老師告訴我：『我們是中華民國，根本沒有台灣，台灣只是一個地名。』還記得當時我聽到時，真的非常震撼！因為連小孩子都知道自己生長的地方就是台灣，為什麼老師會這麼說？老實說我只有感到更困惑了，但老師堅持又再說一遍。還有總覺得在我那時學歷史地理時，台灣的篇幅極少，就算教到時，也像是健康教育課本裡那兩章生殖系統的章節一般，老師教了會尷尬，所以都很快就帶過。台灣的山水，就算不夠別人的壯麗遼闊，但這就是我所生長的台灣。從小看到某些人整天罵自己所生活的地方是地獄，以為唸著他們也不理解的經，就可以到極樂世界去；不認同台灣，和那些人有何異？即使是同一家人，也可以認為自己是不同國家的人。但，台灣一直以來也包容孕育了這些不認同台灣的人。即使孩子對母親充滿怨氣，或看不起自己的母親，母親傷心了也不會和孩子計較。台灣就是母親！別再傷害自己的母親了！﻿」

聽一聽【母親ㄟ名叫台灣】、【伊是咱的寶貝】、【島嶼天光】這些歌曲，除了感受當時的台灣困境下，仍有諸多正面力量的覺悟與支持，還是讓台灣挺了過來。聽一聽這些歌曲，也可以強化我們支持台灣這塊土地的民主自由不被汙染的正面力量。

註：感受以下音樂歌詞與旋律，為我們堅定支持民主自由的普世價值及天佑台灣~

【母親ㄟ名叫台灣】，主唱：蔡振南

【伊是咱的寶貝】，主唱：陳明章

【島嶼天光】，主唱：滅火器樂團