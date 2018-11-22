臉書殭屍帳號怎麼來？ 中國網軍「跨境雲控系統」曝光

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）美國在台協會（AIT）主席日前提醒台灣易成中國政治網軍操弄的對象，讓台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，「非常危險」，現在有網友起底中國網軍產業鍊，指出中國利用「跨境雲端系統」同時控制成千上萬個臉書帳號，再四處發文干擾選舉。

從事網路工作的網友指出，中國利用電信詐騙集團常用的「跨境雲控系統」電腦軟體，藉由虛擬手機號碼騙過臉書的認證機制建立及登入上百個臉書「殭屍帳號」，同時支援翻越中國防火牆，將IP位置定位在其他國家，僞裝成活躍的海外華人臉書用戶，透過自動設定按讚、分享、發文及回覆。

近幾年臉書購物詐騙猖狂，有心人士可先建立虛假購物網站，誆稱精品退出台灣下殺一折，然後透過數十上百個殭屍帳號吹捧吸引貪小便宜民眾刷卡轉帳下單，然後再捲款而逃，而這些詐騙集團都在國外，民眾只能自認倒楣。而如今類似的手法也出現在候選人及各大媒體臉書粉絲頁中。

網友指出，這套軟體不只能建立臉書帳號，IG、抖音、Whatsapp等通訊軟體的帳號也都能輕易建立，運用在政治活動上能達到在網路上帶風向之目的，且該軟體在中國輕易可以付費買到，而他也相信中國政府可能也有自行開發類似軟體。

有網友在YouTube上秀出一家專門管理殭屍帳號公司內部及其「跨境雲控系統」，裏面營運商自稱擁有「智能」管理1萬個臉書帳號，協助客戶建立粉絲，號稱能對上萬臉書用戶發揮影響力，請看以下影片：