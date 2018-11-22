古華花園飯店線上旅展 11/17~11/30 住房、餐飲全年最低價

2018 ITF台北國際旅展於11月23日至26日於台北世貿中心盛大展開， 11月17日古華花園飯店線上旅展搶先開賣，絕對是超低特價，全年僅此一檔，線上旅展17日至30日止，訂購請洽網址。

古華花園飯店今年推出行政客房雙人住宿券(不含早餐)，每房每晚僅NT $2,400(下殺32折)；雙人一泊一食，含2客西式自助早餐，只要NT$2,900(下殺34折)。此外，針對家庭親子旅遊，另推出四人房專案，由以往精緻雙床房直接升等為豪華雙床房(不含早餐)，每房每晚僅NT $3,900(下殺36折)；四人一泊一食，含4客西式自助早餐，只要NT$4,400(下殺34折)，平均每人每晚只要一千出頭，即可讓全家人擁有難忘的假期回憶。

只要訂購「樂透住房專案」住宿券買20張，加碼送「行政客房(含2客早餐)」1張(限單筆訂單)，住宿券全年週末假日通通不加價，讓您輕鬆入住五星級飯店，絕對物超所值！(農曆春節2019/02/02(六)-02/09(六)加價NT$500/晚)；「饗樂美食專案」下殺52折起！(假日及特殊節日使用需依原價補差額，或依餐劵面額做餐費抵扣)

 明皇樓-滬川美味任您饗平日午餐劵組：每組5張/茶資另計NT $2,500。

 古華薈-泰超值吃到飽平日午餐券組：每組5張NT $2,000。

 古華薈-皇家下午茶平、假日餐券組：每組5張NT1,250元。

 繽紛西餐廳-地球村自助百匯平日午餐券組：(每組5張) NT2,250元。

 繽紛西餐廳-自助下午茶假日餐劵組：(每組5張)NT1,500元。

除了優惠住宿券及餐券以外，凡線上旅展訂購成功者可參加古華FB指定貼文「按讚+留言+分享」，就有機會再抽中免費住宿券及餐飲券！

2018古華線上旅展活動詳情請洽官網​或臉書粉絲頁。