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攜手16家動物醫院 北市動保處推毛孩絕育優惠

在特約獸醫院進行寵物結紮，可享公犬貓1,200元、母犬貓2,000元之補助

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/22 15:06
絕育犬隻（圖／北市動保處）

絕育犬隻（圖／北市動保處）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對了提升毛孩與飼主的生活品質，鼓勵民眾為家中犬貓完成絕育手術，台北市動物保護處邀集16家開業動物醫院參與「台北市家犬貓絕育手術優惠活動」，歡迎市民多加利用。

北市動保處表示，依動保法規定，飼主應為所屬犬貓進行絕育，犬貓絕育後也可降低罹患生殖系統疾病的風險。在這16家動物醫院進行寵物結紮，將可享體重10公斤以下公犬貓絕育手術費最高1,200元，以及母犬貓絕育手術費最高2,000元之優惠計價。完成手術後，還可申請台北市家犬貓絕育補助款，公犬貓每隻補助600元，母犬貓每隻補助1,200元。

前往特約獸醫院進行絕育手術時，民眾務必先致電詢問瞭解就醫前準備工作、預約手術時間與確認實際所需費用，並應善盡飼主責任，為毛孩植入晶片完成寵物登記及狂犬病預防注射，為其做好血檢與健康檢查等工作，以充分了解毛孩是否適合絕育。如因健康問題不宜手術，飼主可向動保處申報免絕育。

由於家犬貓絕育補助款僅餘800個名額（額滿即停止受理），市民帶寵物至動物醫院絕育後，應儘速於12月25日前申請補助，以免權益受損。

如欲進一步了解北市家犬貓絕育補助及優惠資訊，可至動保處官網或台北市動物之家臉書官方粉絲團、台北毛孩趣旅行臉書官方粉絲團查詢。

(圖/北市動保處)
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結紮
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