美加爆發大腸桿菌疫情 美FDA：別吃蘿蔓萵苣了

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）週二緊急發布一份警告，全美境內11州和加拿大2省爆發大腸桿菌疫情，提醒民眾切勿食用蘿蔓萵苣，並建議餐廳、商店不要供應有關蘿蔓萵苣的產品。

美國疾病控制和預防中心（CDC）資料顯示，這波大腸桿菌疫情波及全美11州共32人，13人情況較嚴重已入院治療，其中1人出現腎衰竭情形，所幸未傳出死亡案例。而加拿大的安大略省與魁北克省也有18個人染病。

美國境內11州中，人數最多的是加州共10人，其次是密西根州的7人和紐澤西州的3人，伊利諾州、麻省、紐約州各2人，其餘為康乃狄克州、馬里蘭州、俄亥俄州和威斯康辛州

美FDA已與加拿大衛生單位合作，造成此次疫情的大腸桿菌菌種已經確認，雖未查出感染源頭，但證實與今年另一波疫情的菌種不同。

美FDA局長Scott Gottlieb表示，此波疫情來勢洶洶，以致未有充足資訊要求供應商下架和回收市面上所有蘿蔓萵苣，但在官方釐清感染源前，建議餐廳和零售商店不要供應蘿蔓萵苣。此外，提醒民眾切勿食用蘿蔓萵苣，並丟棄家中所有庫存品，無論先前食用後是否有染病。

Scott Gottlieb也提到，由於感恩節即將到來，市場上將出現大量的蔬菜需求，因此提早發布消息提醒民眾，官方也會盡快公布化驗結果。