中國「胡鬧外交」APEC峰會全現形　華郵專欄列舉惡行惡狀

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）18日落幕，中國在會議上內外強勢作風惹議，除要求主辦國在會場外「掛好掛滿」中國五星旗與「一帶一路」宣傳看板，還在會場內隨意干擾議程與流程、阻擋外媒採訪，讓《華郵》專欄作家Josh Rogin撰長文批評指證中國惡行惡狀。

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今年APEC領袖峰會首度在巴布亞紐幾內亞舉辦，北京保守估計灑下7億美元協助巴紐舉辦峰會，藉以換取會議主導權，不過會議當中，中國官方代表團「挑釁、霸凌、偏執及小動作不斷」，施壓峰會主辦國及其它與會國屈服他們的要求。

華郵專欄作家Rogin指出，這樣荒唐的演出，創下APEC峰會舉辦近30年來，首次以混亂告終，21個與會國領袖在中國單方面阻擾下，無法達成共識完成領袖宣言，然而令它國外交官吃驚的是，中國代表團官員竟還有臉鼓掌賀大會「圓滿結束」。

Rogin表示，這也透露中國在國際場合上的「日常」。一位資深美國外交官就告訴他，這就是中國的「胡鬧外交（tantrum diplomacy）」，他們在自己的場子上隨心所欲，利用各種手段強迫每個與會者滿足他們的需求。

Rogin列舉中國在這回APEC峰會上的惡行惡狀：喧賓奪主、對國際媒體記者態度魯莽又只准自家官媒採訪部份會議、不請自來闖入巴國政府機構、把主辦國變成中國的宣傳工具、疑似利用駭客干擾美國副總統彭斯演說的網路直播。

Rogin提到，峰會最後一天，彭斯與習近平是唯二官方講者，他們在郵輪上進行演說，多數記者只能在岸邊的媒體中心觀看網路直播，殊不知彭斯的演講進行到五分鐘，就發生網路斷線問題，媒體中心的記者根本無從得知彭斯到底說了什麼，而等到彭斯演說快結束，訊號才恢復。美國官員對Rogin說，他們會對此意外進行調查。

另一件中國官員經典的野蠻行徑，Rogin說，就是中國官員不滿聲明進展，直接衝入巴國外交部要求見到外交部長，在遭對方拒絕後還硬闖辦公室，最後巴國官員請警察將人驅離。

更瘋狂的還沒結束，Rogin再補充，峰會聯合聲明中有一段話提到要消除保護主義及所有不公平貿易手段，被中國代表團官員認為是針對他們，結果中國官員開始干擾議程，發表長篇大論消耗時間，不顧議程時間有限且官員要趕飛機返國，最後時間耗盡，峰會結束，領袖宣言宣告難產。他引述一美官員的說法，當時他們就聽到主會場附近一房間內的中國官員爆出掌聲。

Rogin在文末總結，這個例子說明這就是今日的中國政府嘴臉：「鴨霸、沒安全感、失控、視國際規則如無物」。