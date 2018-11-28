鳳甲錄像藝術「離線瀏覽」　多元探當代網路影像

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018台灣國際錄像藝術展由鳳甲美術館主辦，主題「離線瀏覽」由雙策展人許家維以及許峰瑞策劃，邀請國內外共44件作品展出，藉由不同影像作品，尋找個體在當代科技中的定位，即日起展至明年1月13日止。



「離線瀏覽」展覽集結44件錄像作品，已於鳳甲美術館開展（圖/鳳甲​）

每一屆的國際錄像藝術展皆試圖討論觀看影像機制的改變，希望探究當代面對的影像語言，這也是策展團隊首先思考的層面。第6屆台灣國際錄像藝術展探討當代的「觀看行為」或「瀏灠方式」，從過去單方面的接收轉變到現今的資訊互相交換，跳脫功能性的離線與上線的思考模式，探究當人們身兼生產者、使用者、消費者等角色時，個體與網路之間的關係。

主辦單位近一步解釋，影像生產到被觀看的過程，在今日是多重技術的聚合和相互影響，網際網路可被視為一生態系。「離線」並非否定科技進步，而是在網際網路中、在上線與離線中，保留個體的迴身之地。



錄像藝術展作品使用各主題探討當今網路世界（圖/台灣英文新聞）

典藏藝術網報導，策展人許家維說明為何以「離線」來談影像，若是從作品物質的角度來看，大部分的作品都是離線的，如同繪畫作品也多數是離線的，但大家從不會刻意去強調《蒙娜麗莎》是「離線繪畫」，許家維解釋「離線之所以有感，是因為現在是一個隨時上線的時代。」如此「離線」才有了意義。

此次，共邀請到國內外44組作品參展，包含希朵.史戴爾(Hito Steyerl )《隱身指南:一個他 X 的教育宣導影片》，以諷刺的口吻面對網絡化技術的無孔不入，提出化身為小於一像素的單位此荒誕的隱身辦法；何子彥在《The Critical Dictionary of Southeast Asia》，將資料庫與敘事結合成百科全書式的影像，使超時空中不同節點的觀看獲得了詮釋之外的思考。

此次展覽於鳳甲美術館登場，除了館內放映展覽，也將與南投毓繡美術館、台北市立美術館及春之文化基金會等單位合作，並將舉辦座談會，此活動免費入場，將展至1月13日止。