(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)法屬新喀里多尼亞獨立公投結果日前出爐，確定繼續留在法國，成功避免中國在太平洋上繼續插旗。

日本《產經新聞》發佈時評分析，新喀里多尼亞若在4日獨立公投，是選擇獨立，則中國將擴大在太平洋的海權影響力，因此法國政府看到投票結果後，暫時鬆了一口氣。不過依照法國中央政府和新喀里多尼亞的約定，該地區還可以舉辦獨立公投，因此我們還不能掉以輕心。

時評介紹，法國在1853年，併吞新喀里多尼亞，當地原住民大多支持獨立，而歐裔居民則反對，要求留在法國。在本次獨立公投中，雖然巴黎官方立場是中立，但專家指出，其實法國政府相當希望新喀里多尼亞，能選擇留在法國。報導回顧，法國總統馬克宏甚至曾訴求，缺少了新喀里多尼亞，法國將喪失光芒。

時評剖析，馬克宏不希望新喀里多尼亞獨立的最大原因，在於中國在太平洋地區建造霸權的威脅。詳細内容可參考我們稍早報導。日本學者告訴《產經新聞》，由於新喀里多尼亞出產電子業關鍵礦物鎳，因此一旦該地區獨立，中國必定會大開經濟援助砲火，將其納入自己的勢力範圍。

不過，時評警告，本次獨立公投反對派佔56.4%、贊成派佔43.6%，差距其實不大，且由於法國中央政府和新喀里多尼亞的約定，該島在2022年前，還可以舉辦2次獨立公投，因此若投票再度登場，贊成反對很可能出現死亡交叉。

另外，《產經新聞》分析，法國也必須擔心新喀里多尼亞獨立派，進行的縱火等恐怖攻擊，導致反對獨立的歐裔居民選擇離開，讓拒絕獨立的聲音進一步縮小。

日媒時評：新喀里多尼亞選擇留在法國 中國太平洋霸權擴張受挫