全球企業永續論壇開幕　簡又新：讓國際見證台灣各領域最佳永續實踐

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）永續發展目標聯盟邀請國內產官學研機構今(22)日齊聚台北圓山大飯店共同辦理以「企業永續發展行動」為主題的「全球企業永續論壇」，同時也進行「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」頒發。

第十一屆「TCSA台灣企業永續獎」當中的「台灣企業永續綜合績效類」之「十大永續典範台灣企業獎」及「TOP50 台灣企業永續獎」二獎項，由台灣副總統陳建仁頒予優秀企業。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。(照片由台灣英文新聞拍攝)

「全球企業永續論壇」(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)總召集人、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，2015年是一個重要的里程碑。聯合國大會通過永續發展目標，隨後於同年12月在聯合國氣候變化綱要公約會議(UNFCCC)上簽署「巴黎協定」，但解決這些重大挑戰與問題，不可能由任何單一機構獨自進行及完成，需要所有人的合作和集體行動的力量。

簡又新還說，為因應國際社會及全球企業積極應對聯合國永續發展目標及巴黎協定，推動致力責任投資與永續發展，本次論壇是永續發展目標聯盟(A·SDGs)成立後首次舉辦的大型活動，期許共同建構我國永續發展之資訊與資源交流平台，引領產官學研協同合作，一同致力推動永續發展目標。

簡又新期盼藉此國際盛會，讓與會者瞭解國際SDGs、CSR的績優作為及商業模式，更透過世界級的舞台，讓國際社會見證台灣各領域的最佳永續實踐。

▲副總統陳建仁。(照片由台灣英文新聞拍攝)

副總統陳建仁致詞時表示，企業追求永續發展及履行社會責任是一個精益求精的過程，透過提升永續績效與CSR報告品質，企業可以知己知彼，增加策略性思考，進而提升競爭力，同時利害關係人如消費者、社區民眾等，也將因企業所創造之價值而提升生活品質，而我們的環境與社會也將受益，形成多贏且正面的循環。

▲GCSA大合照。(照片由台灣英文新聞拍攝)

2018「全球企業永續論壇」全台首屆GCSA分兩大獎項，由陳建仁副總統親自頒授屬個人獎項之「全球企業永續傑出人物獎」予Hewlett Packard Enterprise (HPE)永續長Mr. Christopher Wellise、以及AUO友達光電彭双浪董事長，另外頒發屬報告類的「全球企業永續最佳報告獎」予Siemens、HPE、遠東新世紀與信義房屋。

具台灣企業永續奧斯卡之稱的第11屆「TCSA台灣企業永續獎」，陳建仁副總統親頒「台灣十大永續典範公司」、「台灣三大永續典範外商企業」及「台灣企業永續傑出人物獎」，其中典範外商由台灣松下電器、美商3M台灣及渣打國際商業銀行掄元。

遠東集團徐旭東董事長及中國信託顏文隆董事長獲選本年度傑出人物。而廣受各界矚目的「台灣十大永續典範公司」仍由台積電拔得頭籌，玉山金控是金融業唯一獲選之企業，其他入選尚有友達光電、台達電子、信義房屋、中鼎工程、中國鋼鐵、遠東新世紀、華碩電腦以及台灣大哥大。

▲TCSA大合照。(照片由台灣英文新聞拍攝)

這一屆TCSA共有343位志工評審員與92位知名專家學者，合計435位的龐大評審團共同參與評選，讓評選過程客觀、公平、公正。本論壇來自英國、美國、澳洲、瑞典、日本、泰國、印尼、菲律賓、寮國、香港等10餘國家地區之專家學者、約上百位國際嘉賓、以及約1,500人參與本次論壇活動。

主辦單位補充，「全球企業永續論壇」以「Actions for Corporate Sustainability」為主題，涵括數大活動主軸：GCSF特邀專題演講、「TCSA台灣企業永續獎」暨「全球企業永續獎」頒獎典禮，勤業眾信(Deloitte)、安永(EY)及資誠(PwC)等三大會計師事務所之企業永續工作坊、地方政府永續發展理事會(ICLEI)永續工作坊、BSI英國標準協會台灣分公司「BSI國際永續標準年會」、國立臺北大學商學院合辦之「CSR學術論文研討會」，以及「國際CSR/SDGs案例講座分享」等。