魏少君創優雅「紙雕動物園」　盼「還原」自然永保初心

（台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導）紙雕藝術家魏少君從小夢想當學者，現在再多了一個身份－藝術家，創作主題皆圍繞大自然，甫於台中維摩舍落幕的首展「還原」，以動物為題雕刻多幅巨型作品，並與人類花花世界呼應，流動的力量在作品與藝術家間生生不息，藉此盼帶觀者回歸單純的美好，12月將於台中科博館展出「與自然ㄧ起」。

魏少君擁有東海社會學博士學位，以前希望當學者，但內心深處嚮往創作，於36歲拾起畫筆時，就再也放不下了。平時在東海大學擔任助理教授，利用週末時間創作，過程中發現創作能釋放積藏已久的能量，生活視野也變得更開闊。



魏少君首次紙雕個展：展覽「還原」（圖/台灣英文新聞）



魏少君表示，從事剪紙創作時，著迷於紙雕投射出的流動光影，且創作主題帶給他極大的精神慰藉，彷彿作品是活的能帶給他力量以及勇氣，同時在雕刻過程中，他也將生命力注入作品中，彼此互相扶持度過難關，即便雕刻過程辛苦，心靈卻感到滿足。（圖/台灣英文新聞）

「還原」（Return To Universe）為魏少君首次個展，已於台中大里的維摩舍展出，這次展覽主角為形形色色動物，藝術家對於大自然十分著迷，也間接以動物暗喻人類世界，然而，藝術家希望能讓大家想起自己都是動物，並著重於動物那股單純且具有力量的特質。



展覽「還原」裡的作品皆有其含義，也支持藝術家持續努力。例如，熊（左後）的力量跟靈活，讓藝術家看到時覺得充滿力量；蓮花（中間）為特別為展場維摩舍所做，地上的倒影也為紙雕，盼大家皆能時時關照內心。（圖/台灣英文新聞）

取名為「還原」希望能帶觀者回到「單純的狀態」，像是純粹的美好童年；另一種還原則為「回歸自然」，希望在都市生活且擁有物慾的人，能想起自己和大自然連結的經驗，像是第一次去海邊，開心跳進海裡激起浪花時的感覺。

總而言之，展覽希望能讓大家想起人生中明亮的時刻，或是當人感到很迷惘時，可以回歸的地方，如同創作者於創作時秉持的初心，並希望藉由作品感染那份美好給觀眾。

魏少君表示，藝術讓他感到自由，也是在從事藝術創作時，發現自己其實很渴望自由，從日常生活中被解放，他認為非語言的圖像所傳達的訊息其實深具力量。

值得一提的是，在眾多的動物創作中，每一件都帶給魏少君不同的安慰及力量，然而，最能代表他個人特質的是大象，這也與此次展覽舉辦地點大里菩薩寺的精神不謀而合。

魏少君說明，佛教裡大象代表的意義深遠，而這次創作的「馴象圖」以6隻小象為主，不僅為技術的精進，也呈現個人心境的轉變。「大象」代表人的內心，一開始出現黑象為我們容易受到影響及誘惑的心，然而，顏色逐漸由黑轉白，則代表著修行的過程。



作品「馴象圖」由6隻由黑轉白的小象，代表人類內心的轉變，亦為修行的過程（圖/台灣英文新聞）

魏少君表示，大象是母系社會，如果小象失去媽媽，整個社會的大象都會一起照顧它到大，將此投射到現在社會，他覺得大家應該要善待彼此，像是動物間不會互相比較，不分你我的大愛。

紙雕創作的過程中，藝術家不僅面臨身體以及心理的考驗，像是手指頭因過度使用雕刻刀感覺快要殘廢，或是面對大幅作品，不知是否能完成的卡關窘境，魏少君都一一克服並順利晉級，然而，這背後支撐他的也來自對社會的責任感，他希望透過作品能喚起人類對於保育動物的意識，像是穿山甲，石虎等，呼籲大家重視生態議題。



穿山甲作品呼籲大家重視生態保育議題（圖/台灣英文新聞）

「還原」展覽創造出的另類紙雕動物園吸引到跨足各年齡層的觀眾，策展人趙雨化表示，有一名觀眾本來很害怕動物，但是看完後竟調整了恐懼，並表示會重新看待動物；另外，也有小朋友看到喜歡的作品時，感到很開心就上前擁抱。

目前，魏少君正與台中科博館合作，預計12月24日於新啟用的藝術廊道展出，系列新作「與自然ㄧ起」將會看到植物園的蕨類以及鯨魚，後者為呼應該地明年要舉辦的鯨豚特展內容，而這次作品尺寸較大，為藝術家新的體驗跟突破。