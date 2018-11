美智庫指出：中國悄悄在西沙群島浪花礁設置新平台

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)中國宣稱擁有南海主權,並持續在人工島礁上興建軍事與其他設施,不但引發區域不安,並且激怒美國。

總部在華府的美國智庫戰略暨國際研究中心(the Center for Strategic and International Studies,CSIS)檢視最新衛星照片發現,中國今年4月到7月間,在南海西沙群島東南端偏遠的浪花礁設置新的平台,推測未來或許可用於軍事用途。

西沙群島(Paracel Islands)的浪花礁(Bombay Reef)又稱「蓬勃礁」,自1974年起由中國管理。台灣和越南也都聲稱擁有西沙群島主權。

由CSIS設立的亞洲海事透明倡議組織(Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI)20日發布消息表示,衛星照片顯示浪花礁北端出現「簡單的新設施」,頂部有雷達天線罩和太陽能板。

西沙群島浪花礁衛星影像。圖片來源: CSIS/AMTI

AMTI在文中指出:「考量浪花礁的戰略位置,以及南海其他地方也可能出現類似的新設施,此一發展頗耐人尋味。」

文章指出,這項新設施是出現在今(2018)年7月7日的衛星影像中 ,今年4月的衛星照片並沒有這項建築工事。

該設施位在水面以上,大約長27公尺,寬12公尺。至於用途並不明確,文章中推測它可能只是用於輔助船隻航行,類似浮標的功能,但由於浪花礁上原本就有一座燈塔可以輔助航行。因此更大的可能性就是軍事用途。

AMTI表示,浪花礁直接鄰接西沙群島通往南沙群島的主要航道,地理位置相當優越,適合設置感測陣列(sensor array),可擴大中國在此重要航道上的雷達或訊號情報蒐集。

今(21)日在中國外交部例行記者會上,就有記者針對此事向中國外交部發言人耿爽提問,但耿爽回答:「你提到的具體情況我不瞭解。」