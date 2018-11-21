東奧正名公投辯論5場都缺席 林鴻道：不想介入

（中央社記者龍柏安台北21日電）中華奧會主席林鴻道今天表示，中華奧會連續缺席5場東京奧運台灣正名公投公投辯論會，主因是不想介入這個議題，奧會始終立場一致，「就是如何能夠讓選手的參賽權不要受損。」

2020東京奧運台灣正名公投將於11月24日進行投票，主旨是希望未來國手出征國際時，能以「台灣」為名參賽，而非1981年簽訂洛桑協議後，所規定的「中華台北」。

奧運人協會今天號召「台灣最速男」楊俊瀚、羽球一哥周天成等頂尖運動員，在體育大樓前召開反對東奧正名公投，一起喊出運動員心聲。中華奧會被外界質疑利用停權危機來威脅、恐嚇選手，逼迫選手站出來。

林鴻道強調，他不知道哪一句話有威脅，甚至這樣的說法從何而來，「我們談到的都是國際奧會來函，我們只是把這個來函，讓體育界、讓選手瞭解，我們並沒有在上面做任何詮釋、註解。」

選手紛紛表態，為爭取自己的參賽舞台，反對正名公投，林鴻道也坦言，選手辛辛苦苦、長期訓練，為的就是站在國際舞台上面，代表國家出賽，「他們也希望在舞台上、領獎台上，升起的是代表我們台灣的會旗，奏的是我們的會歌，不希望到時候升的是五環旗。」

國際奧會（IOC）執委會曾在5月4日發函來中華奧會，表示執委會已做出決議，不允予核准中華台北改變名稱，今天有媒體詢問，既然如此，為何當初奧會沒有動作。

對此林鴻道則強調，在收到IOC來函後，就已將信件內容轉給所有相關單位，「那個時候公投已經啟動，我不知道是不是政府考慮到已經啟動的事情，是不是還有什麼方式（處理、解決），我就不曉得了。」（編輯：陳清芳）1071121