櫃買市場業績發表會　9家上櫃公司下周壓軸登場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心21日指出，配合上櫃公司第三季財務報告公告，規劃一系列多樣主題「櫃買市場業績發表會」，已順利完成7場，投資人出席踴躍反應熱烈，下週起再由「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」壓軸，舉辦地點在櫃買中心11樓多媒體室，投資人可多加參與以瞭解公司營運績效及對未來產業前景看法。

櫃買中心表示，107年度第3季財務報告剛公告，許多公司獲利表現亮眼，每股盈餘(EPS)在5元以上的公司計77家占全體上櫃公司的10%，而EPS在2元以上的公司共計237家占全體上櫃公司3成。11月26日（週一）邀請的三家「櫃買特色」公司業務如下：恒耀（8349）為國內汽車螺絲螺帽大廠；森田（8410）為國內生產熱轉印膜印刷廠；杰力（5299）為致力於金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）與電源管理IC廠商。

此外，生技醫療產業是櫃買市場之重要特色產業，目前國內生技醫療類於櫃買市場掛牌計有143家（上櫃85家及興櫃公司58家）占國內資本市場生技醫療類公司的8成以上，截至107年10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為4,714億元，占上櫃公司總市值約18%。11月27日（週二）即以生技醫療為主題，邀請血糖測試儀、血壓計及耳溫槍等居家醫療器材大廠泰博（4736），國內醫藥品連鎖通路商大樹（6469）以及醫療器材銷售與代理服務之領導廠商杏昌（1788）。

櫃買市場766家上櫃公司中，有近七成是電子科技業，與美國NASDAQ以電子業為主十分相近，其中半導體業上櫃掛牌計有76家，截至107年10月底止，半導體類上櫃公司的總市值為6,112億元，占上櫃公司總市值約23%。11月28日（週三）安排「半導體應用」作為壓軸，當天與會的公司有台灣第一家專注於高頻整合元件與模組設計及製造公司璟德（3152），醫療工業電腦廠勁豐（6577）及提供客戶專業產品測試與驗證服務的耕興（6146）。

櫃買中心同時表示，每家與會公司皆由該公司之高階主管親自說明最新的財務業務情形及對未來前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，有效地與多家公司高階主管面對面提問溝通。本次一系列之櫃買市場業績發表會機會相當難得，歡迎投資人踴躍報名參加(櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw)。