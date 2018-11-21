證交所與麥格理再度攜手新港行銷台股

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣證券交易所與港商麥格理證券再度攜手合作，由證交所林長慶副總經理率隊於11月19至22日赴新加坡及香港舉辦臺灣投資說明會，邀集國內9家大型暨新銳企業同行，與當地約90多位機構法人會面。證交所並藉由午餐演講及與機構投資人一對一會談，向當地投資機構分享臺灣資本市場發展現況及優勢。

林副總經理向全球機構投資人說明台灣股市的實力與深度。他表示：「雖然面對全球景氣趨緩，中美貿易戰升溫帶來市場不確定因素的衝擊，台股高低震盪，然而目前外資持股比重仍超過四成，顯示台股仍然受海外投資人青睞，許多中長期的投資人仍持續看好。」

林副總經理並補充：「臺股擁有4.5%的高殖利率、公司治理健全及整體上市公司營收穩定成長，吸引海內外投資人。為了吸引國際長期資金進駐，證交所也將持續積極推動各項活絡股市措施，鼓勵上市公司強化資訊揭露、深化企業治理文化、維護投資人關係、推動逐筆交易制度。」

臺灣證券交易所對於行銷台股，推動優質上市公司吸引外資一向不遺餘力，截至目前已於日本、韓國、新加坡、香港及臺灣辦理多場海內外引資活動，全球機構投資人亦熱烈迴響，明年度也將持續安排更多優質公司出訪，運用多元的面向介紹臺灣產業前景與優勢及個別公司的競爭力，期能吸引更多資金投入臺灣股市，增進經濟成長的動能。