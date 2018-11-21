歡慶29週年！集保結算所公益健行義賣分享愛　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）集保結算所為慶祝成立29週年，近日在文山區景興國中舉辦公益慈善市集愛心園遊會，活動現場除安排中華民國視障愛心協會等8家公益慈善團體義賣愛心商品外，同時舉辦仙跡岩親山步道健行活動，而當天所有義賣收入185萬元，全數捐贈予中華民國視障愛心協會等11家公益慈善團體。

集保結算所自78年成立至今，服務範疇已發展到權益證券、基金、股務、固定收益商品及資訊等五大主軸業務，近年來更致力發展多元化業務與金融創新，並延伸至B2B2C及B2C領域，提供股東會電子投票平台、手機存摺、洗錢防制、基金平台及數據分析等優質服務。集保結算所在追求業務不斷持續創新及多元發展的同時，也對社會關懷不遺餘力，積極投入社會公益活動，包括辦理大專生金融就業公益專班、捐助金融服務業教育公益基金、贊助多所學校弱勢學童輔導學習計畫及伊甸基金會「長者體適能教室計畫」，並與各地家扶中心共同舉辦親子關懷活動等。

今年，集保結算所更將關懷觸角延伸到藝文領域，以實際行動支持本土傳統藝術薪傳，邀請客戶觀賞描繪布袋戲演師陳錫煌傳奇故事的「紅盒子」紀錄片，並舉辦「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，鼓勵青年學子藝術創作，發展全民生活美學。

集保結算所在週年慶之際也不忘以實際行動表達對弱勢族群的支持與關懷，園遊會現場提供勵馨基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、育成社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、肯納自閉症基金會、中華民國唐氏症基金會、心路基金會、中華民國視障愛心協會等8個公益團體設置攤位，現場熱鬧非凡，所有義賣商品均搶購一空，義賣與捐贈金額達新臺幣185萬元，活動圓滿成功。