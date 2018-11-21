習近平G20前訪西班牙　川習會可能取消？！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國國家主席習近平今(21)日剛結束菲律賓兩天的訪問行程。美國之音今引述西班牙王室表示，習近平將從11月28日起訪問西班牙，但王室發言人沒有說明習近平會訪問幾天。

目前了解習近平預計在西班牙會晤國王菲力浦六世和西班牙首相桑切斯，以及西班牙國會兩院的議長。

西班牙與中國貿易關係近年來大幅度增長，去年西班牙對中國的出口增加28.3%，但西班牙與中國還是有194億歐元的貿易逆差。中國承諾要向西班牙的商品和服務業開放更多市場。

由於G20峰會11月30日至12月1日將在阿根廷登場，香港南華早報先前報導，川普與習近平預定於G20高峰會正式舉行前一天，也就是11月29日會面，但隨後的報導又指，兩人將在G20峰會後舉行晚宴邊吃邊聊。

中國外交部發言人耿爽20日面對媒體詢問，習近平是否將於下週出訪西班牙時，並沒有確認這項行程。

由於習近平出訪西班牙的時間，正好在阿根廷G20峰會登場前，如此緊湊的時間內，習近平能否及時抵達阿根廷，和川普總統順利會面，也讓人好奇。

美國之音引述川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）20日說法稱，G20峰會是美中貿易戰「關鍵時刻」，他估計兩國會就貿易問題正面交鋒。 他還說，川普總統對於和中國達成協議抱持樂觀態度，因為總統相信中國人會想達成協議。

美國智庫戰略與國際研究中心20日就G20峰會舉行吹風會，該中心亞洲經濟高級顧問馬修古德曼（Matthew Goodman）分析說，有一半的機率，川普和習近平可能在G20峰會期間達成「停火」協議。

不過，古德曼對此並不十分肯定，他甚至覺得川習會最後被取消也是有可能的。

別忘了美中在剛剛結束的亞太經合組織（APEC）峰會上針鋒相對，而且也正因為美中彼此公開的敵意，APEC峰會未能按慣例發表宣言。

除此之外，白宮內部對於跟中國達成「交易」也有不同意見。川普總統的另一位重量級經濟顧問彼得納瓦羅（Peter Navaro）就認為，跟中國人無法打交道。