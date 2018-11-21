精準醫療時代來臨！慧智專題講座30日登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2018台灣醫療科技展將於下周四登場，慧智基因攜手國際頂尖大廠illumina、瑞林生物科技將於展場上舉辦【精準醫療】專題講座，邀請到多位專家學者深度剖析基因檢測的創新技術，從母胎兒領域的檢測發展趨勢到腫瘤醫學中液態切片（Liquid Biopsy）的臨床運用，將基因的奧祕傳達給社會大眾。

此次講座共有三個主題，由禾馨醫療林思宏院長的「精準醫療應用於母胎兒醫學之最新發展」揭開序幕，接著由腫瘤專家永長欣診所謝瑞坤教授「精準醫療應用於癌症治療之臨床經驗分享」登場，終場則是由台灣大學基因體暨精準醫學研究中心俞松良教授的「精準醫療應用於肺癌治療之最新科技分享」。會後並有交流時間，解答民眾問題。

慧智基因有別於一般的傳統展場思維，本次以「生命電影院」為展場設計概念，營造電影院氛圍，現場觀看慧智微電影送爆米花，並提供基因檢測相關諮詢服務，還有FB按讚送限量精美好禮等活動。

慧智基因精準醫療專家講座

主題：臨床基因檢測最新應用

時間：2018年11月30日(週五)13:30～17:00

地點：台北巿南港區經貿二路１號(南港展覽館4樓402C會議室)

名額：100位（名額有限，請速報名）

洽詢電話：(02)2382-6615 分機6367、6369

報名專線：http://bit.ly/2QsfGuO​

電子信箱：pr@sofiva.com.tw