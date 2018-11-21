前白宮首席策士為郭文貴爆料背書　將協助「找真相」助受難者

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）中國富商郭文貴流亡海外後不斷在個人YouTube頻道上爆料中共高層金錢與性醜聞，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）20日在紐約出席記者會，為郭文貴的爆料背書，也表示郭將出資1億美元成立基金會，協助中國受政治迫害的家庭及個人。

流亡多年的中國富商郭文貴在美國尋求政治庇護，北京要求交人但未果，郭此後在美國的個人YouTube頻道上爆料中國高官貪腐收賄及性醜聞。

據信掌握許多關鍵情資的郭文貴，除在視頻屢爆中共內幕，相信中共活摘法輪功學員器官；郭也曾評論台灣政治，今年8月就在視頻爆料批評柯文哲、馬英九。

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）在記者會上指出，他在白宮任職時與郭文貴相識，郭文貴說的每個與中國政府有關的爆料都是事實，包括中國海航集團（HNA）共同創辦人王健因知道太多內幕而在法國「被跌死」，而這樣遇害的個人很多。

郭文貴現場透過口譯指出，王健在法國死亡消息曝光後，他派了私家偵探赴法調查，發現許多疑點，與法國警方調查結果有些出入。

班農在記者會上宣布，郭將出資1億美元成立基金會，而他將任這個基金會的「無給職」董事長，來調查與中國政治有關非自然死亡案件，也會幫助受政治迫害的家庭。

班農強調這個基金會與川普政府無任何關係。