11/24選舉合格選民逾1910萬人　新北、高雄兩大票倉競爭激烈

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）2018年九合一選舉與10個公投案的投票，將在本週末11月24日上午8時至下午4時舉行，中選會昨(20)日正式公告九合一選舉的合格選舉人人數，以及公投案的投票權人人數。

中選會指出，直轄市、縣市長的選舉人人數為1910萬2502人，具有公投投票權的人數為1975萬7067人。

在直轄市與縣市長選戰部分，選民人數最多的前兩大縣市分別是新北市與高雄市，可說是競爭激烈的兩大票倉。若以超過200萬人的縣市來看，依序包括新北、高雄市、台中市與台北市。

根據中選會公告，直轄市與縣市長選戰部分，新北市選民人數為326萬4128人，居第一位，選民人數第二多的是高雄市，為228萬1338人，選舉人數居第三的是台中市長選舉，為221萬3789人，第四位是台北市長選舉，人數216萬4155人，選舉人數最少的是連江縣，為1萬0773人。

中選會昨晚發布新聞稿指出，經彙整結果，直轄市、縣市長選舉人人數為1910萬2502人，直轄市、縣市議員選舉人人數為1905萬3128人，鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬9392人，鄉鎮市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬3705人，村里長選舉人人數為1894萬4788人。

中選會表示，全國性公民投票案第7案至第16案投票權人人數為1975萬7067人，其中18歲以上未滿20歲之投票權人人數為58萬2043人。

下表資料來源為中選會官網