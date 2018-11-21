蔡英文籲用選票告訴世界　臺灣不會屈服於壓力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）九合一選舉投票日倒數72小時，總統兼民主進步黨黨主席蔡英文今（21）日在黨內中常會後發表談話，呼籲臺灣民眾出來投票，以選票鞏固臺灣的民主，並且告訴全世界，臺灣不會在壓力底下屈服。

蔡英文首先表示，這次選舉來自境外力量的干預鋪天蓋地，透過Line、臉書散佈的假消息到處流竄，目的是要「用網路霸凌跟網路洗版，讓不同意見的人閉嘴，讓臺灣的民主倒下去」，蔡英文呼籲選民利用選票告訴境外力量，臺灣的民主不會因外界干涉而崩毀。

蔡英文也呼籲選民，利用選票告訴全世界，臺灣人不會在壓力底下屈服。提及上週金馬獎頒獎典禮的爭議，蔡英文指出，世界局勢瞬息萬變，臺灣不僅要面對局勢變化的挑戰，更要對抗中國的打壓，「手中的這一票就要告訴全世界，臺灣就是臺灣，我們是臺灣，從來不是中國臺灣。」

「這一票還要確保臺灣民主的格調，民主要有品質，選舉也要有格調」，蔡英文談到上週中國國民黨主席吳敦義暗指現任總統府秘書長陳菊為「母豬」一事，表示政治不能泯滅人性、沒有義理，「如果不同意這樣惡質的攻擊，請大家站出來投下這一張票。」

最後，蔡英文也鼓勵選民用選票挺改革及建設，她表示過去兩年多來政府推動改革、實行建設，過去政府沒做也不願意做的年金改革、綠能發展等好不容易開始啟動，不能再走回頭路。