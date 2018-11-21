花蓮生態廊道奏效　瀕絕朱鸝10年增加20多倍

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導) 你知道台灣何處可以看到最多的鳥類嗎？林業試驗所歷經10年在花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區監測與記錄，發現生活在此地的鳥類有逐年增加的趨勢。

林試所森林保護組葛兆年組長以朱鸝為例並表示，經過多年的監測發現8成以上的鳥種數量都有上升，尤其是羽色火紅的朱鸝，數量成長幅度非常驚人，比10年前增加了20多倍。過去朱鸝在大農大富平地森林園區非常稀少，目前園區內超過6成的區域都能夠看到或聽到。

朱鸝在台灣的族群為特有亞種，其分布的區域破碎且不連續，在2008年之前被列為瀕臨絕種的保育類野生動物，全台灣的族群數量曾被估計僅有200至500隻。在2009年東華大學團隊的調查中整個大農大富平地森林園區僅有3隻的紀錄，然而2018年光是春天便已記錄到逾70隻。

張彬所長表示，不僅朱鸝的紀錄數量逐漸增加，其他鳥類像是黑枕藍鶲增加20多倍、樹鵲、紅嘴黑鵯及山紅頭等森林性鳥類的數量都增加10多倍，整個森林園區的鳥類多樣性也有上升，說明這片造林區已成為一處野鳥樂園。

整個花東縱谷中最大型的綠地面積達1,250公頃，光是2018年春夏兩季就記錄到60種鳥類，其數量相較於10年前增加了2倍，使得這片平地造林已成為野鳥森林。林試所目前正在試驗營造更好的親鳥性，藉由打破造林地的單一性，增加棲地的多樣性，吸引更多野鳥棲息。提升現有的生態廊道功能，增加鳥類對這片造林地的利用。

朱鸝雄鳥全身羽色為鮮紅及黑色。(照片來源：林業試驗所)