致力推動新住民教育 台南市教育局影音文字雙重展示

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，臺南市政府教育局致力於新住民教育推動執行層面，透過學校與社會層面的教育，提供新住民及其家庭完善的照顧與學習。11月16日臺南市教育局召開記者會，將2年來所做新住民教育的努力及成效，除了用靜態的展架文字呈現，亦同步運用影音播放、教學作品展示及真人實境演說方式展示給大眾。

教育局表示，臺南市目前人口數188萬4,000多人，據內政部統計資料顯示，累計至今年9月底，新住民人數達3萬3,861人。而107學年度就讀臺南市之新住民子女人數計1萬65人; 讀國中者3,764人，占國中學生總人數8.86％ ;就讀國小者有6,301人，占國小學生總人數7.1％。

自從教育部將新住民語言列入108年「語文」領域新課綱後，臺南市已培訓新住民語文教學支援人員120名，包含越南語、印尼語、柬埔寨、泰國語、菲律賓、馬來西亞，以符合各語言教育學習的需求。

另外盤點本市國中小新住民語文開課需求，據以規劃培訓並充實新住民語文教材、建構新住民語學習環境，啟動完善師資培訓計畫，精進師資課程教學，漸進提升新住民子女教育學習成效。

此外，配合移民署新住民子女海外培力計畫，鼓勵本市國中小新住民家庭親子、新住民子女與同校師長，於寒、暑假回到（外）祖父母家進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗，透過學習交流，培育多元文化人才的種子，以其多語及跨文化優勢接軌國際，拓展國家經貿發展，開拓新視野。