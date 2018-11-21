聚焦新南向  貿協澳洲醫材團啟程紐澳搶商機2

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助我醫療器材及美粧相關者，拓銷新南向市場，由經濟部國際貿易局主辦，中華民國對外貿易發展協會籌組「2018年醫療器材暨化粧品產業新南向拓銷團」於11月20日至12月2日前往澳洲布里斯本及雪梨、紐西蘭奧克蘭等3站辦理一對一貿易洽談會，這是相關產業首度籌組前往澳洲及紐西蘭市場，搶攻當地健康美麗市場商機。

澳洲為南半球經濟最發達的國家，全球第12大經濟體，也是新南向國家中的工業化程度最高的國家，而紐西蘭雖地處海角，但擁有豐富天然資源，自2013年與臺灣簽訂「臺紐經濟合作協定(ANZTEC)」，為臺紐雙邊貿易帶來正向成長。

本團團員共徵集22家業者參加，其中包含10家醫療器材業者及12家美粧業者，拓銷產品項目主力為健康保健食品、美容保養品、醫療器材等相關產品。

近年來澳洲老年人口及新移民快速增加，醫療照護之需求有增無減，再者提高國民醫療及保險之福利，一向是澳洲政府首要推動政策之一，預期對各類醫療照護產品進口需求長期看好，我國較有競爭力之醫療照護產品如老人用電動車、輪椅、各類電子醫療用品(含耳溫槍、電子聽診器、血氧濃度計、血糖計等)、醫療級電源供應器等應有其潛在市場。