新住民法律諮詢效果卓越  新北再開律師培訓坊

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府11月20日舉辦「法律諮詢律師培訓坊」第三次培訓，將民眾切身相關、富具行政專業的法律知識與爭議處理方式，提供給市府的公益律師。本次培訓由市長朱立倫主持開訓，邀請國內著名劉智園律師及新北市建築師公會洪迪光理事長擔任講座，架起公私合作的新橋梁。

新北市擁有高達十萬多位新住民居住其中，居全國之冠。這些新住民朋友在語言文化與知識差異下，對我國的法律規定並不清楚，遇事往往求助無門，因此市府特在行政大樓開辦現場法律諮詢服務，提供有需要的新住民朋友法律窗口，讓他們在新北的生活更美好。

有鑑於今年3月27日「新住民法律諮詢律師培訓坊」辦理成效良好，新北市政府本次延續延續辦理第三次培訓坊，以「建築行為管理」及「公寓大廈管理」為授課主題。

法制局長黃怡騰表示，本府公益律師長期義務擔任本府（包含市府行政大樓及各區公所）各時段（上午、下午及夜間）各項法律服務，去（106）年共計服務3萬7,087人次的民眾，今（107）年度至9月底為止，總計服務2萬8,187人次。

為精進市府公益律師長期以來的服務，法制局特別籌辦一系列的「法律諮詢律師培訓坊」活動，未來將推出政府採購相關法令及爭議處理實務等培訓課程，期待反饋至接受法律服務的市民朋友，以成為公私協力最佳合作典範。