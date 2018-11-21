從濕地到保育　用國際經驗強化台灣生態保育綠網

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「2018 國際濕地研討會」21日在台北舉行，今年以「濕地方舟護里山」為主題邀請18位國際重量級濕地相關組織代表、專家學者共450位貴賓，包括世界自然基金會(WWF)、國家地理學會、國際自然保護聯盟(IUCN)等，交流分享濕地保育及如何明智利用濕地。

21日研討會在內政部次長林慈玲、農委會副主委李退之與林務局長林華慶共同揭幕下，正式展開。

▲農委會副主委李退之。(照片由台灣英文新聞拍攝)

農委會副主委李退之表示，台灣農田生態系的水田與相關的水圳、埤塘，都屬於台灣生物多樣性保育與傳統知識保存的環境，除生產農作物外，也具有滯洪、水資源涵養及孕育水生動植物多樣性的功能，農委會推動友善耕作，是兼顧生態保育與產業發展共生共榮。

▲林務局長林華慶。(照片由台灣英文新聞拍攝)

林務局長林華慶表示，濕地與人們生活息息相關，如何讓濕地在維持生態棲地功能下，能與既有的農漁、供水、遊憩及其他產業共生共存，是未來濕地保育面臨的挑戰。這一次研討會邀請到這麼多國內外的專家來到這邊分享各自發展的經驗，呼應本次會議主題「濕地方舟護里山」。

林華慶還說，林務局推動「國土生態保育綠網」計畫，提出由中央山脈保育軸為核心，「擴大中央山脈及海岸山脈保育軸效應」，「以既有海岸保安林為基礎，串聯西南沿海濕地生態，建構西海岸生態保育軸」、「以東西向河川及生態造林綠帶連結山脈與海岸保育軸」等三大目標，從中央山脈軸線沿河川、水田、海岸，營造友善生態的生產地景，強化生態保育並促進濕地的明智利用。

▲美國濕地科學家學會總會財務長Lori Sutter。(照片由台灣英文新聞拍攝)

美國濕地科學家學會總會財務長Lori Sutter表示，前幾天到台灣時，他們走訪了幾個地方看到不少保育的作為，更開心的是可以看到不少年青人站出來引領相關專案，這也是在看到經濟成長的同時，也期望可以看到保育多方面的成功。

▲世界自然基金會香港分會行政總裁Peter Cornthwaite。(照片由台灣英文新聞拍攝)

世界自然基金會香港分會(World Wildlife Fund Hong Kong)行政總裁Peter Cornthwaite引述日前和不丹總理羅泰·希林（Lotay Tshering）交流的一段話。當時總理說：「我們在看自然時，尤其是在舉辦會議的時候，我們應該要先思考會場之外是什麼？不是花時間在會議上，而是要去多接觸與探訪大自然。」

Peter Cornthwaite分享近日和香港的年輕人對話並發現，年輕人談到大自然時，多表達對大自然的熱愛，也希望能參與平衡保育及發展工作。

Cornthwaite 還說，WWF在亞洲有23個據點，因此他希望在台灣能有個分會，所以他希望在接下來的五年，在亞洲增加據點，其中一個就是在台灣、另一個是在斯里蘭卡。

▲國家地理學會執行長李在哲。(照片由台灣英文新聞拍攝)

國家地理學會執行長李在哲(Jay Lee)分享國家地理雜誌社長達130年的經驗，無論是在環境、海洋、陸地、動植物等，都投入不少人力鏈結各國的專家學者等以提高保育工作成效。

另外他也介紹國家地理雜誌的各項獎助學金，提到了第一位獲獎的學生，那就是國際知名黑猩猩專家珍古德博士。他藉此鼓勵在場的貴賓以她的熱情與專業為模範，成為下一位珍古德博士。他還說，環境保護及其工作需各界的投入，無論是科學家、工程師、記者等都應多交流才能一起完成相關工作。

2018國際濕地大會邀請國際大型濕地組織之重量級人物來台，除已建立合作關係的美國國際濕地科學家學會(SWS)、世界自然基金會(WWF)外，還有國際自然保護聯盟(IUCN)、濕地期刊(Wetlands Journal)等18位國際及亞洲地區知名濕地相關組織代表在17個場次的專題演講與各子題分組討論台灣濕地保育帶來新的啟發，擴展台灣在全球濕地保育行動上的國際盟友與夥伴關係。

▲農委會副主委李退之與18位國際專家學者合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

2018年國際濕地大會由行政院農業委員會林務局、內政部營建署、經濟部水利署、行政院環境保護署、行政院農業委員會水土保持局、特有生物研究保育中心及林業試驗所等共同辦理，大會系列活動自2018年11月19日起至11月25日止為期1週，包括濕地現地參訪及交流工作坊、國際研討會及濕地創意市集嘉年華；其中「2018 國際濕地研討會」預定於2018年11月21日起至11月22日假富邦國際會議中心盛大舉行。

11月22日下午閉幕典禮除凝聚共識、發表2018濕地大會宣言外，將由國際濕地科學家學會(SWS)頒發「國際濕地景觀卓越獎(WetScape Merit Award)」，係首度在亞洲頒發此一獎項，受獎人包含林務局局長林華慶、台北市副市長林欽榮、國家地理學會亞洲區執行長李在哲(Jay Lee)及台北市公園路燈管理處處長黃立遠等4位，其中3位受獎人為台灣代表，顯示台灣濕地保育工作已獲國際肯定。