(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，中國國有企業及民間企業，都累積了不少債務，但習近平下令改善後，卻讓民間企業陷入資金周轉危機。

《日本經濟新聞》報導，中國政府為避免未來發生金融危機，而從今（2018）年初開始，試圖減少國有企業和地方政府的債務規模，並打擊所謂的「影子銀行」。然而，報導指出，中國資金流動過於複雜，因此金融管制機構似乎也未能掌握風險何在。

報導介紹，使用「影子銀行」金融服務的，大多是地方政府設立的基礎建設資金空頭公司，以及正常銀行不願交易的民間企業，而外界認為，中國政府將矛頭對準這些空頭公司，導致某些地方政府基礎建設停擺，甚至付不出員工薪水，只好由省政府代為支付。

另外，《日本經濟新聞》指出，民間企業不像地方政府一樣，還有省政府當靠山，且中國銀行本來就偏好借錢給國有企業，因此沒了「影子銀行」後，這些企業立刻陷入資金周轉困境，甚至在今年7月到9月，創下公司債債務不履行比率新高，來到75%。

根據報導，中國政府原本想打擊國有企業債務，但實際上卻壓迫到民間企業，還遲遲不願修正路線，引來批評。不過，中國人民銀行似乎不想認錯，反而將責任歸咎到不配合實施積極財政政策的財政部。

《日本經濟新聞》分析，國有企業風險低卻利潤高，因此中國的銀行往往對借錢給民間企業，興趣缺缺，且各地區都還留有檯面下偷偷決定利率的陋習，導致無法達到真正的金融自由化。

日經：習近平想減少國有企業債務 卻害民間企業陷資金周轉危機