繼兩架B-52轟炸機飛航南海後　美國雷根號航母今抵香港訪問

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美兩架B-52轟炸機19日飛至南海爭議島嶼附近進行「例行訓練」，​相隔兩天之後，載有4400名官兵的美國核動力航空母艦「雷根號」打擊群，於今天（21日）抵達香港訪問。

美方表示，「雷根號」將與香港民眾進行多項親善交流，包括體育活動與參觀航艦等。

綜合美聯社與中央社報導，美國航空母艦雷根號（USS RONALD REAGAN）與另外3艘軍艦今天抵達香港訪問，香港民航處已為這群特殊訪客，在近岸海域設立了臨時飛行限制區。

香港民航處發言人昨（20)日晚公布，自21日至25日期間，香港青衣對面水域和尖沙咀渡輪碼頭一帶將設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入，包括飛機和直升機。臨時飛行限制區也限制所有其他類型的飛行活動，比如無人機或航拍機、模型飛機、風箏及氣球等。

相關新聞 台灣選前敏感時刻 美航母「雷根號」駛入南海

微博網友Richard-Yip拍到雷根號抵達香港的照片

雷根號連同班福特號（USS Benfold）、柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur）驅逐艦和昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）巡洋艦獲准到香港停靠，今早9時後陸續抵港。

至於美軍B-52轟炸機(B-52H Stratofortress)兩天前自關島安德森基地飛往南海爭議海域的行動，美聯社引述美方今(21)日發布的聲明表示，B-52的例行訓練「符合國際法，以及美國對建立自由與開放的印太地區的長期承諾。」

今年9月底，一艘中國軍艦逼近美國驅逐艦狄卡特號（USS Decatur） ，迫使狄卡特號採取技術動作以防撞擊，美國海軍稱中國的行為「不安全且不專業」(unsafe and unprofessional maneuver)。

當時中美軍事情勢緊張升高 ，美軍「黃蜂號」攻擊艦申請訪問香港曾經遭拒，外界認為「雷根號」打擊群此次獲准訪港，是中美關係緩和的象徵。尤其中國國家主席習近平和美國總統川普預定月底在20國集團（G20）阿根廷峰會時會面，兩國企圖營造良好氛氛。

不過也有軍事評論專家認為，「雷根號」獲准訪港談不上中美關係改善，中美在軍事和經貿關係方面，現在還有很多矛盾和摩擦。