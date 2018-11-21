旅日當心！日本德國麻疹破2千人 為去年的21倍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）綜合媒體報導，根據日本國立感染症研究所統計，今年至本月11日為止，日本德國麻疹確診案例已達到2032人，為去年的21倍，也是5年來最嚴重的疫情，面對疫情來勢洶洶，提醒孕婦最好避免前往日本。

台視新聞報導，國立傳染病研究所最新統計，光是11月4號至11號的一個星期內，日本全國又新增了139起麻疹病例。

中央廣播電台報導，厚生勞動大臣根本匠說，有些病例是在工作場所被傳染，以30多歲到50多歲的男性居多，有必要在業者協助下採取相關因應對策。

聯合報報導，共同社指出，推估明年德國麻疹的疫情恐會繼續延燒。部分人士開始擔心將會衝擊到2020年東京奧運。

根據我國疾管署資料顯示，德國麻疹，又稱為「風疹」，是一種急性病毒高傳染疾病，會出現輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹（與麻疹或猩紅熱發疹相似），疹子約維持3天，病徵溫和。

如果孕婦感染德國麻疹，該病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒，可能會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷，統稱為先天性德國麻疹症候群。而預防德國麻疹最有效的方法是接種疫苗。