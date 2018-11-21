菲民抗議習近平來訪聲中　中菲簽南海油氣合作開發協議　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）習近平20日赴菲律賓進行為期二日的國是訪問，習近平與杜特蒂周二討論南海油氣共同開發的議題，會後簽署一項充滿爭議的《南海油氣合作開發備忘錄》，引發國內譁然。

習近平的國是訪問，為菲律賓相隔13年首次有中國元首到訪，象徵杜特蒂「親中遠美」政策再推向一步，儘管同一時間國內民眾集結反對，要求政府勿為經濟利益出賣主權，雙方仍在周二簽署了備忘錄。

2013年1月，在中國控制菲律賓西北海岸一處島礁後，菲律賓時任總統艾奎諾三世把南海爭議交付國際仲裁，荷蘭海牙常設仲裁法院2016年裁決中國的南海九段線在國際法下沒有效力。

不過2016年上任總統的杜特蒂為修補兩國關係、以及取得南海龐大油氣資源的經濟利益，主張擱置爭議，也一改前任政府的親美政策而偏向中國。

據金融時報報導，20日會議上杜特蒂表示會強化兩國間的信任與信心，也滿意兩國有正向的互動。

報導指出，這份20日簽署的備忘錄內容細節未公開，但他們取得的資訊透露，菲律賓將聯手中國，在雙方主權爭議未明的海域底下共同開發油氣資源，開發所得獲利各半，但目前未獲官方證實。

此舉也讓國內反對派震驚憤怒。菲議員Antonio Trillanes四世與Francis Pangilinan 呼籲杜特蒂勿與中國簽署任何協議，尤其是可能傷害菲國主權的協議，否則是叛國、違憲。