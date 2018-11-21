知名旅遊網：新南向政策發威  來台東南亞旅客躍升第二

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）知名旅遊網站Expedia集團日前公佈台灣入境旅客趨勢觀察報告，由於多樣化自由行旅客來台旅遊，為旅宿業帶來穩定成長，其中美國旅客住房支出花費最高，東南亞旅客去年來台貢獻超過28億美金，成為台灣第二大旅遊市場。。

知名旅遊網站Expedia集團11月19日發佈新聞稿表示，根據其龐大數據庫的統計結果，前十大入境台灣的旅客來源地，第一名為香港，其次為日本、韓國、美國以及新加坡。而美國旅客所支付的日平均住房費比國際入境客日平均住房費用（Average Daily Rates）還高出2成。

至於來自新南向的旅客人數也大幅增加，根據觀光局公佈的數據顯示，去年度台灣觀光產業收益中，東南亞旅客便佔了28億1千6百萬美金，成為台灣第二大的旅遊市場。

Expedia集團表示，政府積極推動「新南向政策」對台灣觀光業帶來正面影響，在所公佈的前十大來台旅客中，興起的東南亞國家便佔了四席，依序分別為新加坡（排名第五）、馬來西亞（排名第七）、泰國（排名第九），印尼（排名第十）。

此外，東南亞國家旅客也帶動台灣旅館房晚需求的成長（Room Nights YoY），以印尼三位數的成長率最高，緊接在後的是菲律賓（+80%），泰國（+50%），以及馬來西亞（+40%）。