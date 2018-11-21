大選倒數72小時　蔡英文呼籲珍惜民主價值

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）距離九合一大選投票日只剩最後不到72小時，總統蔡英文今（21）日稍早透過臉書表示，臺灣的民主是許多前輩用生命爭取而來，呼籲大家應當珍惜的民主價值。

蔡總統提及，「臺灣民主的可貴，在於人民可以透過選舉表達自己的意志。這是許多民主前輩用生命奮鬥爭取而來，也是我們應該要珍惜的民主價值。」

而戶籍設在新北市的蔡總統，也表態支持同黨參選人蘇貞昌，「這一次，我也會去投下我對於新北市這座城市的期待。」

此外，立法院長蘇嘉全則透過臉書表示，「期盼臺灣人民踴躍透過手中神聖的選票，大聲表達出自己的自由意志」。

提及上週金馬獎頒獎典禮的爭議，蘇嘉全表示，來自中國的頒獎者刻意「以充滿統戰思維」的方式稱呼「中國臺灣」，「在心痛與氣憤之餘，讓我們更加堅定的相信，必須更努力捍衛屬於我們的價值」，因為臺灣就是臺灣，絕對不是什麼「中國臺灣」。

蘇嘉全表示，沒有任何國家可以將虛假可笑的意識形態，強加在臺灣2千300萬人民身上，「身為民主制度最忠實的信奉者，我永遠相信投票是人民行使基本權利最好也最直接的方式，期盼臺灣人民踴躍透過手中神聖的選票，大聲表達出自己的自由意志」。

蘇嘉全指出，大家手中的一票，不僅足以決定臺灣未來的地方發展，也可以讓全世界看見，這塊土地上所有人民，對追求真相的堅持，對國家社會的關懷，以及守護自由民主的決心。