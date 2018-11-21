研究：剖腹產恐增新生兒氣喘和過敏風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣近幾年剖腹產率逾3成，排名世界前三，而根據長庚醫院最新研究發現，剖腹產確實會影響新生兒免疫激素反應以及咽喉帶菌率，而這兩項因素都已被證實會增加兒童未來發生氣喘或過敏疾病的機會。此重要發現已刊登於2017年8月的國際知名期刊「科學報告（Scientific Report）」。

基隆長庚兒科團隊針對579名新生兒進行研究，其中剖腹產209名、自然產370名，在新生兒出生後收集臍帶血白血球檢測先天免疫激素反應，於1個月、6個月和12個月大時檢測咽喉帶菌率，於6個月和12個月大時安排嬰幼兒進行肺功能檢查，每次回診並都填寫過敏相關問卷。

結果顯示，剖腹產寶寶臍帶血免疫激素反應明顯比自然產寶寶來得差，僅自然產寶寶的1/2–2/3的量。

研究也發現，剖腹產寶寶從1個月大時的52%咽喉金黃色葡萄球菌的帶菌率，到1歲時咽喉仍有高達23%的帶菌率；相對於自然產寶寶1個月時的57%咽喉金黃色葡萄球菌的帶菌率，至1歲時已降至15%。

肺功能檢查結果顯示，剖腹產寶寶在1歲時其肺功能亦比自然產寶寶來的差。問卷結果亦顯示，剖腹產寶寶在1歲內發生喘鳴的機率，是自然產寶寶的1.6倍。

基隆長庚新生兒科廖穗綾醫師表示，可能是經由剖腹產出生的新生兒因為缺乏陰道生產擠壓的壓力，因此導致免疫激素反應的下降。而周產期先天免疫激素反應的改變，可能影響免疫功能，進而造成過敏體質。

此外，新生兒因為沒有母體陰道益菌的暴露與抑制，因此咽喉金黃色葡萄球菌的帶菌率會比自然產寶寶來得高。咽喉帶菌數高，已被證實會增加未來兒童氣喘的機會。

由於人體免疫系統的演化，會隨著後天環境及暴露因子而改變，所以對於家中有剖腹產寶寶的家長們，醫師也提醒不用過於擔憂，可以幫寶寶從運動、飲食和環境等多方面做加強，就可以降低氣喘和過敏疾病的風險。