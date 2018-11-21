建交20週年擴大交流　臺馬簽署2協定

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）為慶祝臺灣與太平洋友邦馬紹爾群島建交20年，外交部長吳釗燮前往馬國訪問，昨（20）日在馬國總統海妮的見證下，吳釗燮與馬國外長席克共同簽署兩項協定，擴大雙邊交流，並深化合作關係。

根據外交部新聞稿，吳釗燮昨日前往馬紹爾群島總統府晉見海妮（Hilda C. Heine）總統及會晤內閣閣員，雙方就臺馬雙邊各項合作議題深入交換意見。

會談中海妮總統也表示，作為臺灣的友邦，馬國將持續堅定支持臺灣有意義地參與國際組織。

隨後，在海妮總統的見證下，吳釗燮與席克（John Silk）共同簽署臺馬「警政合作協定」及「戰略合作暨夥伴關係架構」，兩國將依循上述架構，逐步制度化擴大雙邊合作及交流面向，進一步深化雙邊合作關係。

吳釗燮與訪團昨日也前往馬國國會，會晤議長凱迪（Kenneth A. Kedi）。期間凱迪向吳釗燮展示並說明甫由其親簽國會無異議通過的「臺馬建交20週年友我決議案」，展現馬國國會全體議員對兩國邦誼的堅定支持。

除了會面馬紹爾群島政府首長及國會成員，吳釗燮此行也參訪了臺馬雙邊合作計畫的建設成果。外交部指出，吳釗燮參訪由衛生福利部雙和醫院負責的臺灣衛生中心，瞭解當地醫療計畫成果，並與馬國衛生暨公共服務部部長Kalani Kaneko及雙和醫院院長吳麥斯共同主持馬久羅醫院「傷口照護中心」揭牌儀式，揭開臺馬醫療合作的新紀元。

此外，訪團也出席「朱瑞郎查凱爾紀念健康公園網球場」啟用儀式，該球場將作為2022年密克羅尼西亞五國運動會的網球比賽場地。

稍早吳釗燮也前往首府馬久羅港口登上我國海洋委員會海巡署「巡護七號」艦，聽取簡報並觀看臺馬海巡人員救難共同示範操演。