(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本防衛省預計，將在下個（12）月出爐的「防衛計劃大綱」中，加入2022年創建自衛隊太空部隊的内容。

日本《NHK》報導，日本防衛省認為，在現代的作戰中，綜合傳遞地面、航空雷達，以及來自盟國美國的資訊，變得相當重要，因此有必要創建部隊，專司人造衛星運用，並監視太空情勢。

報導介紹，目前防衛省預計，將在2022年，在航空自衛隊航空總隊内，創設太空部隊，部署在東京府中基地。其主要任務為避免火箭或太空垃圾，撞擊人造衛星，以及探索可疑衛星，並將活用鹿兒島縣、山口縣等地的相關設備，幫助任務順利進行。

另外，根據日本《產經新聞》，日本政府在昨（20）日，特別邀請相關人士，討論新的「防衛計劃大綱」内容。與會人士除了強調太空及網路安全外，還建議宜加強「電磁波領域」作戰能力、打擊敵軍導彈發射基地的能力、以及守護日本與自衛隊，免於敵軍導彈攻擊的能力。

根據報導，與會人士認為，有鑒於中國近日對外擴張趨勢加強，自衛隊也必須提升移動能力，以縮短駐日本本土部隊，動員至沖繩等西南地區所花費的時間。

《產經新聞》報導，與會人士還提到，為了因應少子化衝擊，自衛隊應延後退休時間，並擴大女性在自衛隊中扮演的角色。

除了日本之外，美國先前也傳出了希望建設太空部隊的聲音。

美國《洛杉磯時報》今（2018）年5月曾報導，川普祝賀西點軍校足球隊時，提到目前美國軍隊共分成5個部門，也就是陸海空軍、海軍陸戰隊和沿岸防衛隊，但由於美國最近在太空軍事和其它利益的重要性，不斷提高，因此他認爲，美國必須認真考慮太空軍成軍的可能。

報導回顧，今年3月以來，川普就開始將太空掛在嘴邊。他在一場活動中，甚至否定美國政府既有的立場，批評私部門濫用美國政府資源，發展自己的太空設備。他還稱，美國已重新加強國家等級太空計劃，並表示「太空總署回來了，火星在等著我們」。

《洛杉磯時報》指出，這些發言背後，反映了美國真實軍事和國家安全考量：現在中國和俄羅斯，都加緊腳步發展導彈和衛星科技，因此美國官員指出，美國資產可能在未來的某天，會被這些國家威脅。

日本2022年將成立太空部隊