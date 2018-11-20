許義雄批林鴻道 拿停權恐嚇選手造成恐慌

（中央社記者龍柏安台北20日電）前體委會主委許義雄今天痛批中華奧會主席林鴻道，沒有和國際奧會（IOC）針對東奧正名議題進行溝通，反拿停權來恐嚇自家運動員，「都還沒有出征，就造成選手恐慌」。

2020東奧正名行動聯盟今天下午召開記者會，包括活動領銜人「飛躍羚羊」紀政，還包括許義雄與楊忠和兩名前體委會主委，大家除強力「催票」，也抨擊中華奧會沒有善盡職責，為了保護會籍，做過什麼事，或有哪些成果，應該說出來讓大家知道。

林鴻道昨天前往高雄國家運動訓練中心，跟運動員表達對於中華奧會可能被停權的風險，也呼籲選手自己站出來捍衛自己參賽權益，而也有不少選手在臉書響應表態反對公投，卻引來大批網友留言攻擊。

對此許義雄不以為然，表示將提醒體育署長高俊雄，他強調：「高署長應要糾正國家奧會主席，不得隨意、輕率地去阻止選手公投，否則教育部有監督不周的責任。」

紀政則表示，身為東奧正名公投領銜人，讓她飽受媒體攻擊，也在臉書上遭人謾罵，不過她強調，「這一點關係都沒有」。

她也表示，今年虛歲75歲的她，還有機會、還有體力，「能夠為台灣做一件，我個人認為人生裡面，一件非常有意義的事，我覺得非常值得」。

東奧正名行動召集人楊忠和則強調，就算中華奧會被停權，台灣的運動員仍可以用獨立運動員，或難民隊等方式參加奧運，參賽權益絕對不會受損，就連國光獎金也不會受到影響。（編輯：黃于）1071120