國際「負建築」大師隈研吾首來台　「材料公園」台中趣味登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際建築大師隈研吾於台中勤美術館舉辦「隈研吾的材料公園」（ Kango Kuma：Park of Materials）亞洲巡迴個展，使用「負建築」創作打造一座宛如公園，讓大家皆能快樂參與的建築展覽樂園，展自即日起至12月30日止。

日本當代建築大師隈研吾首次將展物移至戶外，以「負建築」聞名的「隈研吾流」，擅長以簡單的材質，如玻璃、纖維、木質、石材、瓦片等，創造出堅強卻不失溫柔的作品，並巧妙結合地景、光線、人創造出流動的空間，此次，創作更特別結合台灣當地材質，讓大家一虧作品不同的風貌。



作品「TSUMIKI」是積木的意思。隈研吾為了呈現出輕巧又具有透明感的木頭，特地將木材厚度控制在6mm並組成V字型，透過精密計算的堆疊，打造出這座近4米高「TSUMIKIの山」（圖/主辦單位）



「隈研吾的材料公園」展特別使用台灣苗栗竹材裝置，並藉由材料本身的彎曲及柔軟性質，展現竹片搖晃時產生大小不一的律動美感（圖/主辦單位）

隈氏建築追求與自然景觀融合且共存共榮，隈研吾認為能使人聚集的建築才有其魅力，讓居住其中的人感到幸福外，周遭的人也會深深感動，並多次受邀設計海外代表性建築，知名作品除了日本與亞洲，也遍佈全球如法國、蘇格蘭等，包含2020 年東京奧運主場館「新國立競技場」設計案、台北市內湖的白石畫廊、花蓮洄瀾星巴克門市等。



作品「海參」（Namoko）為參與式計畫（圖/主辦單位）

展覽將運用各種不同媒材，以1：1的比例展示，同時也讓參觀者透過五感聯結，經驗每個材料真實的觸動與感受，特別的是，這次2018年的最新創作「海參」（Namoko），從展品轉化成參與式計畫，讓民眾能與隈研吾一同完成藝術創作。

此次，繼上海及東京後，台灣為亞巡的第三站，更為大師首度來台展出，展覽精選隈研吾歷年來42件作品，透過重新詮釋10種自然媒材重新開啟交流，包含「紙」、「土」、 「石」、「金屬」、 「樹脂」、「玻璃」 等的故事，以戶外大型陳列裝置、影像、AR等形式呈現。展覽自即日起至12月30日止，建築迷可於線上購票，或上臉書查詢更多消息。