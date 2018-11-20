鳳山國小123年校慶成立簡吉紀念館　啓發學童弘揚正義情懷

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）出生高雄的日據時代台灣農民運動先驅簡吉，二二八事件中遭槍決身亡67年後，近日高雄市鳯山國小藉123年校慶成立「簡吉紀念館」，紀念農民團體反抗當權者壓迫的歷史，也藉著紀念館成立，期待鳳山學童能夠更了解自己這塊土地上的歷史。

1903年出生於高雄鳯山農家的簡吉，台南師範學校畢業後，在鳯山公學校擔任教員，1925年「二林事件」蔗農爭取自身權益與製糖公司及日警衝突，簡吉辭去教職全力投入農民運動，之後更成立「台灣農民組合」，與其它幹部在台巡迴演講，後簡吉組「赤色救援會」，支援被捕台共同志，在台灣光復後，出任三民主義青年團高雄分團副主任，繼續協助維護農民權益。

1947年二二八事件爆發，簡吉聲援民運份子與國民黨發生衝突，1950在台北被捕後，1951年在馬場町被槍決，留下妻子陳何與五子，其中最小的兒子簡明仁，長大後赴美取得柏克萊大學電機及計算機博士，創辦大眾集團及樂活生技，投身農業關懷農民，也成立「大眾教育基金會」嘉勉鳳山國小品學兼優之清寒學子，特別提供獎助學金鼓勵。

1896年成立的鳯山國小，日前舉行123週年校慶，今年校慶增加簡吉紀念館開幕格外有意義，當天簡吉的小兒子也是今日的大企業家簡明仁、前教育部長曾志朗、高雄市教育局副局長黃盟惠、詩人渡也等人也到場參與成立啓用。

簡吉紀念館由市府教育局、校方與大眾教育基金會聯手催生，校慶及紀念館成立當天還有歷史照片展、小學生合力演出簡吉起義音樂劇、以及學生們朗讀彰師大教授渡也創作「簡吉回來了-謝謝簡吉」，場面感人。

簡吉資料館，是紀念對教育前輩簡吉及其為農民運動貢獻，簡吉先生是鳳山公學校的學生，也是鳳山公學校的老師，他致力於為臺灣農民爭取權利，投入農民社會運動，在這塊土地上奉獻犧牲，追求理想正義的足跡，在台灣歷史上留有一頁感人史；藉著簡吉紀念館的設置，學校期待鳳山學童能夠更了解自己的文化，及這塊土地曾經發生的故事，藉以啟發孩子認同鄉土、弘揚正義的情懷。

詩人渡也(右)題詩朗讀，緬懷簡吉投入農民社會運動（圖片提供：高雄市政府教育局）

簡吉紀念館內一景（圖片提供：高雄市政府教育局）

簡吉紀念館內紀念詩牆（圖片提供：高雄市政府教育局）

高雄市鳯山國小藉123年校慶成立「簡吉紀念館」，簡吉的小兒子也是今日的大企業家簡明仁、前教育部長曾志朗、高雄市教育局副局長黃盟惠、詩人渡也等人也到場參與成立啓用。（圖片提供：高雄市政府教育局）