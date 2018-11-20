長庚研究 一歲前嘗試多種副食品 可降低過敏體質機率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新生兒在4個月以上即可以開始嘗試副食品，除了維持生長發育所需的營養外，研究證實，寶寶攝取副食品種類多寡，也與降低過敏體質有關。此研究結果已刊登於2017年11月份國際知名期刊「兒科研究（Pediatric Research）」雜誌。

基隆長庚兒科團隊從2012年3月起針對272名嬰幼兒進行研究，於寶寶1歲時用抽血方式檢驗血中40種過敏原（含20種食物性過敏原及20種吸入性過敏原）與IgE過敏球蛋白。

結果發現，1歲前被餵食的副食品種類越多，包含水果、蛋白、蛋黃、魚、有殼類海鮮、花生等六種易致敏性食物，寶寶被檢測出過敏體質的機會越低。研究團隊的數據顯示，1歲前曾餵食大於5種易致敏性食物的嬰兒，比起只餵食小於2種易致敏性食物的嬰兒，過敏體質風險約可下降四成，IgE過敏球蛋白指數也顯著較低。

研究團隊推測，由於嬰幼兒的腸胃道免疫系統尚未成熟且具有可塑性，藉由早期接觸多種食物抗原引發口服耐受性，影響嬰幼兒腸道免疫系統，可能降低兒童早期過敏體質的風險。研究團隊未來也將持續觀察嬰幼兒時期飲食對於兒童過敏疾病，如氣喘、異位性皮膚炎…等的重要性。

基隆長庚兒童胃腸科花曼津醫師表示希望藉此研究結果，作為台灣父母餵食嬰幼兒原則的參考，同時鼓勵父母儘量在寶寶1歲前提供多樣化的副食品，不過餵食這些易致敏性的食物時，應注意寶寶吞嚥狀況，花生、堅果類需事先研磨處理避免嗆咳；一次一樣，連續幾天，看看寶寶有無過敏反應，沒有的話再嘗試另外一種。若是寶寶皮膚出現疹子、嘔吐、腹瀉……等情形，可能就是過敏反應，應停止餵食並儘快送醫治療。