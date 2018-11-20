腸病毒疫情連兩周升溫 以中部以北、東部居多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）腸病毒疫情再起？近兩週疫情上升，上週腸病毒門急診就診人次共10,427，較前一週上升13.8%，又以中部以北及東區上升幅度較高。提醒家長與教托育機構人員，應注意環境的清潔及通風，並加強個人及幼童手部衛生，落實生病在家休息等。

今年累計32例腸病毒併發重症病例，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型7例為多；近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，伊科病毒11型及腸病毒71型於社區低度流行，疾管署將持續監測疫情及病毒流行趨勢。

蘋果日報報導，疾管署表示，每年腸病毒流行期各為春夏交際及9月開學後，但今年到11月仍有腸病毒疫情，情況確實很特殊。

腸病毒傳染力強，家長及教托育機構人員應教導幼童如有出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人口密集、互動頻繁的場所，返家或進食前需確實洗手。

大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，降低交叉感染的機會。

一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。