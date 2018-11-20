新北幼托增加2萬5,411名收托量  全國最多最快

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新北市20日表示，新北托育政策為全國收托量最多，增班速度最快的縣市，未來將 持續把經費挹注公共托育、公共化幼兒園增班、天天有機蔬菜、 課後留園延長至7時及弱勢扶助， 以公共化教保目標長期服務本市幼兒及家庭。

新北市家庭對家外照顧服務的需求高居全國之冠， 近年積極推動幼托公共化政策，設立公共托育中心及公共化幼兒園， 100至107年度0-2歲托育公共化機構提供1萬4, 354名收托量，2-6歲公共化幼兒園增設431班、 增加1萬1,687名收托量，0-6歲幼童總共增加2萬5, 411名可以進入平價幼托公共化體系，數量全國最多， 增設速度亦為全國最快。

新北市更重視公私立托育品質及幼兒照顧的提升， 實施公立幼兒園課後留園至晚間7點、寒暑假課後留園轉介制度、 公共化幼兒園每天食用有機蔬菜、評鑑督導、 及發展一系列專書提升托育人員專業知能等措施， 共同把關打造友善育兒環境，透過「永續」的精神， 由政府提供家長高品質、安心送托的環境。

新北市致力維護幼生學習環境安全， 自100年升格至107年以來，共投入約6億1, 000萬元提升公立幼兒園環境設備， 並積極主動修繕公幼遊樂設施， 使全數公幼遊樂設施108年均符合國家標準， 讓公立幼兒園幼生能在安心的環境快樂學習，家長放心送托。

行政院107年7月26日公布「我國少子女化對策計畫」，針對「 準公共化」幼兒園補助，卻獨排六都延至明(108) 年8月才享有此福利，實質上六都家長一年已損失6萬6, 000元， 另教育部統計至10月10日僅260園加入準公共化幼兒園， 占符合簽約家數764家中的34%，顯示私幼對此政策仍不埋單， 亦無法實際直接照顧需要的家庭。本市認為實施幼托公共化普及0- 6歲幼兒設置平價送托機構，才能真正解決家長實際需求。

孩子是國家的重要資本，本市相關建設均以此為首要考量， 每年投入大量預算整建、優化學習環境， 改善各校教學環境及建構安全學習空間，滿足學生學習的需求， 讓家長放心，得以安居樂業。