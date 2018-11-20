美股長達10年最長牛市 劇烈修正後可留意消費旺季的投資機會

（台灣英文新聞／財經組綜合報導） 在美國總統川普的減稅政策下，2018年美國企業繳出亮麗財報， 海外所得回流美國亦推動企業良性併購以及股票買回的實施， 進一步推升大盤指數在今年屢創新高， 創下美國史上最長的牛市行情。基金經理人表示，在美國期中選舉後， 隨著選舉的不確定消除，美股指數攀升暫時化解持續破底疑慮，面對 11~12月消費旺季來臨，投資人可留意非核心消費、零售、 電子商務類股之表現。

2009年金融海嘯之後， 聯準會實施量化寬鬆政策使大量資金湧入市場， 帶動美國經濟逐漸活絡並重返成長軌道。在長達10年的多頭行情之中，股票市場也並非一帆風順。富邦證券指出，2018年以來，全球股票市場轉趨震盪，今年1月26日至2月8日 由於經濟數據強勁，引發市場對於通膨升溫加速升息的擔憂， 美國公債殖利率急遽拉升引發S&P500指數出現10.2%的急 遽拉回。

接著在3月12日至4月2日受到美中貿易衝突 開始顯現，市場擔憂全球前兩大經濟體貿易摩擦將影響全球經濟，S &P500指數因而出現7.2%的回調。而10月 3日至10月29日期間， 隨著美國公債殖利率再度走升以及市場擔憂中美貿易衝突、 義大利預算赤字與英國脫歐的不確定，加上美國經濟成長放緩預期， 使市場對美股偏高的本益比進行重新訂價，S&P500指數下跌約 9.7%後出現反彈。而在美國期中選舉後， 隨著選舉的不確定因素消除，美股指數攀升暫時化解持續破底疑慮。

富邦證券指出，時序邁入11月，美國第四季一直以來被視為消費旺季， 感恩節以及聖誕節前後的促銷活動更將消費金額推向高峰。 根據消費者信心指數來看，過去9年以來僅2012年在第四季出現 下滑，其餘皆呈現增長，今年隨著強勁的就業市場伴隨薪資成長， 預計將有助於促進今年消費旺季的買氣。另外，美國電子商務近年來蓬勃發展，在過去10年內線上銷售金額成長2 .7倍，同時美國電商銷售金額佔整體零售銷售比率也由2009年 第一季的3.8%提升至今年第二季的9.6%， 成長速度更優於一般零售，前景可期。

不過富邦證券提醒投資人，需要留意的是，就過去歷史數據統計， 美國消費行情自萬聖節、 感恩節至年底聖誕節採購達到年度消費高峰， 隔年第一季將出現旺季之後的淡季效應， 消費及零售類股表現反而落後於大盤， 宜留意至年底結束的消費行情時機。