中華電信攜手中央大學  舉辦黃奕儒「青春無敵校園演唱會」

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）免費演唱會不要錯過。中華電信與 國立中央大學及學生會攜手合作，將在11月21日周三晚上7點， 於該校史館大講堂，力邀創作型歌手黃奕儒、魏嘉瑩及新生代演員吳 心緹，舉辦「青春無敵」校園演唱會，除替國立中央大學學生選手加 油外，更為此次的運動會增添團結的歡樂氣氛。

黃奕儒長期鑽研音樂並力求創作，出道前已累積豐富的表演經驗， 30萬人聽過他的演唱。正式發行個人首張同名專輯後第九天， 即獲邀擔任五月天上海演唱會的暖場嘉賓，面對台下三萬歌迷， 依舊台風穩健，表現亮眼，透過他暖系療癒的歌聲， 征服了不少歌迷； 一個月後再度獲邀擔任五月天北京演唱會的暖場嘉賓， 台下歌迷也從三萬人變成十萬人。唱作俱佳的表現，讓黃奕儒FB粉 絲團人數快速攀升，也因此被媒體封為「最強新人」。

活動當天特別邀請可口可樂公司與學生同樂， 除提供免費限量可口可樂暢飲外， 現場更提供多樣精選獎品進行摸彩，頭獎為中華電信學生明星商品「 青春無敵學生方案488元吃到飽，免費30個月月租費」，貳獎為三星手機GALAXY J6+，此外還有學生最愛的雙人券電影票， 以及黃奕儒親筆簽名專輯，總獎項高達20名。

中華電信「青春無敵學生方案」好評不斷， 推出後吸引年輕族群熱烈申辦，活動延長至108年1月1日止。 單門號月繳488元，即享上網吃到飽、 網內每通前十分鐘免費講優惠，另每月只要再加100元， 即可搭配iPhone XR、XS系列新機，及多款中華電信獨家銷售的Samsung、 Sony、SUGAR熱門機型。