(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)北韓經濟封閉，但隨著合法市場及黑市逐漸萌芽，人們總是會有匯款需求，否則無法完成交易。不過，該國銀行體系相當不發達，那一般北韓民衆，到底是怎麽匯款的呢？我們來看看南韓《東亞日報》怎麽介紹。

根據報導，北韓民衆現在大多靠被稱為「移款者」（이관집）的「個人銀行」，來完成城市間匯款。

報導舉例，假設某A在北韓鄉村，突然需要向人在平壤的某B匯款，他可以找尋附近的「移款者」，並撥打電話聯絡或是親自登門拜訪。撥打電話的話，「移款者」會和某A約時間地點見面，交付金錢，而親自登門時，則需在外等候確認金額無誤。

之後，「移款者」會給某A一組平壤的電話號碼，某A再將該號碼告知某B，之後某B需要自行撥打電話，與人在平壤的另一位「移款者」聯絡，以拿到金錢。根據報導介紹，上述匯款程序若順利，大概幾個小時内就可以完成。

《東亞日報》報導，北韓官方匯款比率，大約只有1%，其他都是透過「移款者」仲介完成，而手續費行情價約莫是匯款金額的1%，最貴也只會到1.5%。

根據報導，這些「移款者」幾乎不會騙人，反而是自己攜帶金錢搭火車移動，風險比較高。

報導指出，雖然北韓民衆，也可以使用央行匯款服務，但其效率奇差無比，又愛收「紅包」，惡名昭彰，因此大部分人還是以委託「移款者」為匯款方式首選。

不過，《東亞日報》提醒，「移款者」並不像南韓或台灣等世界上其他國家一樣，透過電腦完成金錢移轉。「移款者」會使用他們的網絡，來分派現金，以免某些「移款者」手頭現金過多或過少。

《東亞日報》回顧，2000年以前，人們往往拜托旅行者、火車員工、或是巴士駕駛，進行遠距離移交現金，但這種非制度化的方法，導致麻煩頻傳，因此在北韓市場經濟開始發達的2000年左右，「移款者」這個行業便開始出現。

和世界上所有金融體制一樣，「移款者」也最終是信用，因此報導説明，同一個網絡往往是由同一個家族成員經營，例如住在平壤的姐姐，和人在其他城市的弟弟，甚至有人還專業化經營某兩地的匯款，並接受巨額移轉。

另外，根據《東亞日報》，由於北韓國内交易，也時常使用美元、人民幣等外匯，因此「移款者」也大多接受外匯匯款，甚至一次就移動數百萬美元。

當然，這些「移款者」與巨額現金為伍，就必須和政治權力保持良好關係。報導介紹，很多「移款者」啓示自己就是北韓勞動黨幹部、或是司法機構幹部的家人。

《東亞日報》報導，若「移款者」消失，北韓經濟就會立刻麻痺，因為國立銀行無法提供快速、正確的國幣外幣移動，並保證信用和交易秘密。

你知道北韓人怎麽匯款的嗎？