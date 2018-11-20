TEDx 論壇10多國大使參訪台灣 　驚嘆我國人文之細緻

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）如果你只有18分鐘，你想對世界說什麼？TED大會，是一個跨界的智庫，一個對話的平台，更是一個用想法改變世界的舞台。這三個字母分別代表的是科技、設計、娛樂（Technology， Design， Entertainment）。

TED目前是全球知名的知識社群、網路內容平台，核心主旨為「ideas worth spreading」，也就是「值得分享、散播的觀點、發現、價值、主張...」等。TED 自 2009年開始，免費授權全球各地辦理 TEDx論壇，以 TEDx 加上城市名、或地名、或學校名之命名規則，與TED 一致，以18 分鐘為上限的短講模式舉辦論壇，透過網路分享擴散的力量，不斷尋找各領域的ideas。

來自世界各地的 TEDx 論壇大使( TEDx Ambassadors)，日前剛結束一連5天在台灣的參訪行程。包括巴基斯坦、俄羅斯、希臘、阿根廷、馬來西亞、越南、印尼、泰國、新加坡、日本等國的成員，有超過一半都是第一次來到台灣，對於台灣人文之細緻，讚嘆不已。

來自希臘的TEDx 大使 Elena 發現，在捷運站裡，人們呈現一種很自律、有秩序，但卻又不是那種拘束、緊繃或被迫的感受，這是種充滿了人民可以自主選擇、自得自在的生活風格。

在龍門客棧餃子館。TEDxDaanPark提供

參訪團同時也深入地方巷弄，例如大稻埕商圈，各國的TEDx 大使，不約而同指出，社會創新運動家周奕成所做的街區再造，將原有的生活軌跡、傳統價值，做了融合與和諧的詮釋。

參訪團原本預定在獨立書店–「公共冊所」只停留30分鐘，最後竟待了整整兩小時，對書店負責人楊緬因的一些瘋狂想法、熱情、理想，有深刻感觸。

來自新加坡的TEDx 大使 Dave 說：在新加坡一切都是資金、商業考量，每個經營都在談商業模式，就連具備前述充分條件者，都有可能倒店關門，無法想像怎麼可能有像台灣「公共冊所」這樣的地方存在。它讓大家可以很開放、多元地接觸各種觀點、思潮、或是意識形態，Dave 認為這樣的理想性以及非工具導向，是創新的一種動力。

在「公共冊所」獨立書店。TEDxDaanPark提供

簡短5天的行程中，參訪團密集走訪地方城鄉，到海邊的蘭陽博物館，對整體建築設計、內容展示，結合周邊環境與歷史生活，感到敬佩，特別對頭城搶孤，感到好奇。而來自馬來西亞的 TEDx 大使Daniel，認為宜蘭不只有好山好水，還有好空氣。

到深山中的不老部落，對原住民的自給自足、技能教育、環境永續之生活態度，TEDx 大使們皆感到驚艷不已，特別是宜蘭即是一座大博物館的概念，讓地方城鄉有清楚的定位。

由於台灣正值選舉期間，團員發現候選人的宣傳照，姿勢、手勢很豐富有創意。來自巴基斯坦的TEDx 大使 Ubaid 説，他印象中的候選人就是大頭照，沒有握拳、拱手、用手勢比一顆心、或是把手放在胸口...等。因此，這次參訪拍團體照時，偶爾會模擬進入選舉造勢氛圍(如下圖)。

模仿台灣候選人選舉造勢。TEDxDaanPark提供

這次TEDx 大使參訪活動籌辦人，也是現任TEDx 大使的李欣龍說，台灣需要主動吸引更多國際知識社群來參訪台灣，為台灣注入更豐富的創新動能。從TED的核心精神 ideas worth spreading(值得分享的點子、創見、觀點、行動)，或許可以想想 Taiwan worth visiting，也就是台灣值得外國人一來再來之處。

李欣龍強調，這絕不是夜市、美食、小確幸，而是從能感動人心、產生共鳴、展開對話等面向著手，這樣台灣才會交到更多世界各地的朋友，也才能讓世界真正認識台灣，理解台灣價值、台灣精神，也就是多分享 Why(理念初衷)，而非只談 What(做了什麼)、How(怎麼做)。

食養山房。TEDxDaanPark提供