市售魚標示真偽　陽明大學運用「微基因條碼」大揭密

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）陽明大學食品安全及健康風險評估研究所宣布與台北市政府衛生局合作，針對市售壽司餐廳及連鎖賣場的冷凍魚，以先進技術檢測是否有攙偽假冒的情形。

陽明大學表示，國內「食品安全衛生管理法」雖已於2014年上路，但過去曾有業者把鯰魚當作鱈魚販售，而民眾也很難分辨魚種真偽，不但對消費者不公，也容易引起食品安全的疑慮。

食安所劉宗榮教授與梁恭豪副教授這次與北市府合作，將以特有的「微基因條碼」（mini-DNA barcode）技術，預計將在一年內針對鮪魚、鱈魚、鮭魚、鯛魚、旗魚、比目魚等國人喜愛的魚種為主，鑑別市面上販售魚類是否有標示不實的情況。

這次使用「微基因條碼」的DNA序列比對方法，將可以克服海鮮食品在加工後，會使海鮮原來的DNA序列斷裂成數個片段的難題，也能克服一次只能檢測一種物種的困境。

而在加速檢測方面，食安所楊登傑教授也同步開發出目前最快能檢測食品中16種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）的方法。PAHs被列為一級致癌物，多發生在吸入含有此化合物的空氣，如野火燃燒、瀝青焦油，或是吃下燒烤的食物。

過去的檢測時間經常得花一小時，且檢測數量有限，楊登傑教授的檢測方法可在18分鐘內同步檢測16種PAHs，是目前已知最快速的檢驗方法，預計將可提升國內食品安全檢測的速度。