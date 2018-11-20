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台灣電影海報手繪師謝森山：60年來始終如一

謝森山表示，這一畫，就是六十年，「這是我的興趣，只要我體力還可以，能畫多久就繼續畫多久，把這個技術傳承下去。」

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/11/20 17:38
文總紀錄片「畫光影的人」介紹台灣電影海報手繪師傅謝森山（圖/文總）

文總紀錄片「畫光影的人」介紹台灣電影海報手繪師傅謝森山（圖/文總）

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）「匠人魂」為中華文化總會拍攝的系列紀錄短片，紀錄台灣傳統技藝，及創新技藝領域的文化創意工作者，此次第14集以電影海報手繪師父謝森山為題，發揚並傳承此項技藝。


謝森山繪製電影海報（圖/文總）

中華文化總會製作拍攝的系列紀錄片「匠人魂」，文總訪尋隱身巷弄角落的台灣在地職人，於傳統技藝與創新技藝領域中尋找文創職人，記錄他們的故事並拍攝3至5分鐘的紀錄短片，盼傳承逐漸逝去的傳統文化。

近期，甫推出的第14集「匠人魂- 畫光影的人」邀請專精手繪電影海報的謝森山，其5分鐘的短片介紹謝森山的出生背景，學習過程，以及堅持不懈的背後原因，謝森山的初心，也感動了文化藝術工作者。

文總表示，日本時代開始，便可見手繪電影海報的身影，爾後隨著經濟起飛，休閒娛樂開始受到重視，電影產業也走向巔峰，手繪電影看板更紅極一時。然而，攝影、印刷技術的普及，物美價廉的印刷海報，蠶食鯨吞了手繪電影看板的市場。


台灣僅剩屈指可數的零星戲院仍堅持使用傳統手繪看板，這也才有機會讓謝森山的手繪電影海報，得以持續出現在桃園中壢的市井街坊。（圖/文總）

謝森山出生於1946年，現年72歲，身為長子的他為了紓解家中的經濟困境，15歲就進入東方廣告社做手繪電影看板學徒，人生自此邁向長達60年的電影看板繪師之路。

辛苦的學徒生涯，謝森山咬著牙渡過，並也培養出濃厚興趣，這60年來，他未曾感到倦怠過，因為電影彩繪是他畢生的興趣，即使面對本土戲院的接連歇業，老一代師傅退休、同行紛紛轉行離去，只剩下謝森山堅持手繪。

謝森山表示，這一畫，就是六十年，從來沒有想過，「當時我們那夥師兄弟，現在只剩下我在畫。但這是我的興趣，只要我體力還可以，能畫多久就繼續畫多久，把這個技術傳承下去。」
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